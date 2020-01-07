Ülkelere göre güzellik sırları neler Rus kadınların sırrı yulaf ezmeli yüz maskesi!

Kadınların güzel olma ve görünme çabası tüm dünyadaki kadınların ortak arzusu olsa da her kültürün ve ülkenin kadınlarının sahip olduğu güzellik sırları farklı. Sizin için Rusya'dan İspanya'ya, Çin'den Brezilya'ya dünya kadınlarının güzellik sırlarını biraraya getirdik. İşte ülkelere göre kadınların güzellik sırları!

Rusya - yulaf ezmeli yüz maskesi

Dünyaya güzellikleriyle nam salmış Rus kadınlarının sırrı: Sadece iki yemek kaşığı yulaf alın ve yumuşayıncaya kadar ılık suda bekletin. Bu yaklaşık on dakika sürecektir. Bu adım tamamlandıktan sonra, bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı limon suyu ekleyin. Karışım macun haline geldikten sonra yüzünüze uygulayın ve 10 dakika boyunca bekletin.

Yunanistan - zeytinyağı

Yunan kadınları mükemmel ciltleri ile nam salmış durumda. Bunun sırrı ise zeytinyağı! Antioksidan ve vitaminler açısından çok zengin olan zeytinyağı, Yunan kadınlarının sadece sofralarında değil makyaj masalarında da yer alıyor.

İspanya - patates dilimleri

Gözlerin etrafındaki koyu halkaları yok etmek için patates dilimlerini kullanmak İspanyol kadınlardan dünyaya yayılmış bir güzellik sırrı.

Çin - pirinç suyu

Pirinç, Çin'de sadece bir besin maddesi değil, aynı zamanda bir güzellik sırrıdır. Çinli kadınlar, pirinç suyunun mükemmel bir doğal temizleyici olduğuna inanıyor. Pirinç, cildinizi besleyen ve yaşlanmaya yol açan zararlı serbest radikallerle savaşan antioksidanlarla doludur. Bu nedenle pirinç suyu, Çinli kadınların vazgeçilmezleri arasındadır.

Brezilya - havuç suyu

Latin kadınlarının dünyanın en güzel kadınları olduğu söylenir. Sırları ise havuç suyu! Taze sıkılmış havuç suyunu sadece içmekle kalmayan Brezilyalı kadınlar, bu suyu ciltlerine de sürüyormuş.

Bulgaristan - gül suyu

Bulgaristan'ın dünyaca ünlü Gül Vadisi sayesinde Bulgar kadınlar ciltlerinin sağlığını ve güzelliğini arttırmak için gül suyundan faydalanıyor.

Hindistan - zerdeçal

Hindistan'da bir düğünden önce gelin 'haldi' törenini gerçekleştirir. Bu törende, çiftin aileleri gelin ve damadın cildine su, zerdeçal ve çeşitli yağlar içeren bir karışım sürüyorlar. Bu karışımın çifti düğün öncesi rahatlattığına inanılıyor. Zerdeçalın cilde olan harika etkileri de bonus!

Fransa - buz masajı

Buz ciltle temas haline getirildiğinde kan akışını hızlandırır. Bu nedenle buz ile yapılan masaj kan dolaşımını arttırarak cildin parlak ve kusursuz görünmesini sağlar. Fransız kadınları da güzelliklerini buna borçluymuş!

Mısır - süt banyosu

Kleopatra'nın, süt banyolarının büyülü etkilerini keşfeden ilk kadın olduğu tahmin ediliyor. Mısırlı kadınlar da eski kraliçelerinin bu güzellik rutinini devam ettiriyor.