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Yumurtalı kahvaltı salatası nasıl yapılır haftasonlarına yakışır!

Tok tutmasının yanı sıra şahane bir lezzet olan yumurtalı kahvaltı salatası sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı!

Yumurtalı kahvaltı salatası nasıl yapılır haftasonlarına yakışır!
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Haftasonu kahvaltılarınıza yakışacak şahane bir lezzetle karşınızdayız. Oldukça doyurucu olan bu tarif şipşak hazırlanması bakımından da sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday olacak türden. Zayıflamaya da yardımcı olacak bu tarife bayılacaksınız. 

Malzemeler: 

2 adetyumurta
8 adetbadem
3 adetceviz
2 yemek kaşığızeytinyağı
2 yemek kaşığılimon suyu
1 adet küçük boykapya biber
1 adet küçük boyyeşil biber
10 sapdereotu
10 sapmaydanoz

Hazırlanışı:

Suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra içine yumurtalarınızı koyun ve 8 dakika pişirin.
Sonra soğuk suyun içine koyun biraz bekletin. Dereotunu, maydanozu ince ince kıyın. Kapya biberi ve yeşil biberi ince ince doğrayın.Hepsini bir kasede karıştırın. Afiyet olsun.

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