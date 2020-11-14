Yumurtalı kahvaltı salatası nasıl yapılır haftasonlarına yakışır!

Haftasonu kahvaltılarınıza yakışacak şahane bir lezzetle karşınızdayız. Oldukça doyurucu olan bu tarif şipşak hazırlanması bakımından da sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday olacak türden. Zayıflamaya da yardımcı olacak bu tarife bayılacaksınız.

Malzemeler:

2 adetyumurta

8 adetbadem

3 adetceviz

2 yemek kaşığızeytinyağı

2 yemek kaşığılimon suyu

1 adet küçük boykapya biber

1 adet küçük boyyeşil biber

10 sapdereotu

10 sapmaydanoz

Hazırlanışı:

Suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra içine yumurtalarınızı koyun ve 8 dakika pişirin.

Sonra soğuk suyun içine koyun biraz bekletin. Dereotunu, maydanozu ince ince kıyın. Kapya biberi ve yeşil biberi ince ince doğrayın.Hepsini bir kasede karıştırın. Afiyet olsun.