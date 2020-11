Çocukların ateşini düşürmek için doğal yollar neler nane yağı sürün!

Zaman zaman çocukların ateşi yükselir. Bu tür durumlar her ne kadar her zaman ciddi sorunların sinyalini vermese bile ebeveynlerin bu durumun önlemini her zaman almaları gereklemektedir. Çocuğun ateşlenmesi vücudun enfeksiyonlarla savaşma şeklidir. Çocukların yetişkinlerden daha zayıf bir bağışıklık sistemi vardır ve bazı durumlarda ilaç yerine esansiyel yağlar kullanmak daha iyi olabilir. Elmaelma.com ebeveynleri için çocuklarınızd yükselen ateşle doğal yöntemlerle baş etmenin sırrını paylaşıyoruz...

Nane yağı duyuları harekete geçirir

Nane esansiyel yağı, kullanım çeşitliliği ile ünlüdür. Nane esansiyel yağı çoğunlukla nefesleri ferahlatmak için kullanılır, ama aslında bundan çok daha fazlasını yapar. Mide sorunlarını, hazımsızlık ve mide bulantısını yatıştırmak için kullanabilirsiniz.

Bu yağ, çocuğunuzun duyularını harekete geçirir ve mentol nedeniyle stresli kasları soğutabilir. Aynı zamanda, ateşle gelebilecek tıkanıklıkları, baş ağrılarını geçirmeye de yardımcı olabilir. Bu yağın ayrıca çocuğunuzda şişkinlik veya karın ağrısını hafifletme özelliği vardır. Nane yağı, grip ile daha sık görülen ateşi azaltır.

Zencefil yağı masajı yapın

Zencefil esansiyel yağı, çocuğunuza masaj yapmak için mükemmeldir. Yatıştırıcı özellikleri nedeniyle, içten alındığında ateşe bağlı mide bulantısını azaltmaya yardımcı olabilir.

Lavanta yağı her derde deva

Lavanta esansiyel yağı en popüler ve çok yönlü aromatik yağlardan biridir. Binlerce yıldır birçok tıbbi amaç için lavanta esansiyel yağları kullanılır. Lavanta yağı, yatıştırıcı, antidepresan ve anti-anksiyete özellikleri bakımından zengin olduğundan çocuğunuz için mükemmel bir stres giderici olarak çalışabilir.

Lavanta yağı çocuğunuzun uykuya dalmasına yardımcı olabilir. Ateşi yükselen çocuğunuza ağrıyı hafifletmek için bu yağı kullanabilirsiniz.

Sedir ağacı anti-bakteriyel etki gösteriyor

Antifungal ve anti-bakteriyel özellikleri vardır. Aynı zamanda ateş için doğal ve toksik olmayan bir ilaçtır.

Sedir ağacı yağı, çocuğunuzun akciğerleri için antiseptik olarak çalışır ve bir kennel öksürüğü gibi öksürükleri hafifletmeye yardımcı olur. Bu bitkisel yağ, çocuğunuzun kan dolaşımını uyarır.