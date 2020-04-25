Ramazan pidesi nasıl yapılır hem kolay hem lezzetli!

Tüm ailenin toplandığı o sofralara lezzet katan ramazan pidesini gelin beraber hazırlayalım. Sıcacık fırından yeni çıkmış haliyle sofralarımızda yerini alacak bu şahane lezzet herkesin bildiği gibi Ramazan ayının en özel lezzetlerinden biri. Oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz Ramazan pidesini denemek isterseniz tüm malzeme listemizi ve hazırlanışını içeriğimzden okuyabilirsiniz.

Malzemeler:

Üzeri için:

3,5 su bardağıun

1,5 su bardağısu

6 gr.yaş maya

1 silme tatlı kaşığıtuz

1 adetyumurta sarısı

1/2 su bardağıyoğurt(sulu bir kıvamda)

1/2 çay bardağısu

1 yemek kaşığızeytinyağı

Tuzu çözdürmek için:

1/3 su bardağısu

Altı ve üzeri için:

1 su bardağıyulaf kepeği

Üzeri için:

3,5 su bardağıun

1,5 su bardağısu

6 gr.yaş maya

1 silme tatlı kaşığıtuz

1 adetyumurta sarısı

1/2 su bardağıyoğurt(sulu bir kıvamda)

1/2 çay bardağısu

1 yemek kaşığızeytinyağı

Süslemek için:

1 yemek kaşığısusam

1 yemek kaşığıçörek otu

Hazırlanışı:

Derince bir kaba 1,5 su bardağı oda ısısındaki suyu alın ve içine mayayı katıp silikon bir spatula ile maya eriyene dek karıştırın.Unu başka bir kaba alın ve ortasını çukurlaştırın. Mayalı suyu unun ortasına ekleyin ve spatula ile karıştırarak una yedirin.Yarım su bardağından bir parmak eksik suya tuzu katın karıştırın ve bunu da ekleyip tekrar karıştırın.10 dakika kadar karıştırın ve hamuru tezgaha alıp, tezgaha vurdurarak yoğurun. Ele oldukça yapışan bir hamur olacak ekstra un eklemeyin.Hamur elinize daha az yapışmaya başlayınca etrafına biraz un serpin ve hamuru ikiye kesip, iki hamur topu yapın.Bu topları üst üste koyup bastırın ve tekrar ikiye bölüp, tekrar iki top yapın.Bu şekilde 3 kere ikiye bölüp üst üste alın ve en sonunda 2 hamur topunu ılık bir yerde üstü örtülü olarak 2 saat mayalanmaya bırakın.Üzeri için gerekli tüm sos malzemeleri bir kapta çırpın.Bir tahtaya yulaf kepeğini serpin ve mayalanma süresinin sonunda, hamur toplarından birisini onun üstüne alıp, ıslattığınız ellerinizle pide şeklinde açın. Bir servis tabağı büyüklüğünde açtığınız hamura yine parmağınızla kenar ve üstüne kare şekiller yapın.Yumurta sarısı, yağ, yoğurt, su karışımını bir fırça ile üstüne sürün ve susamla çörek otu serpin.Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine pidenizi kaydırarak alın. Önceden ısıtılmış 230 derece fırında 5 dakika pişirin ve sonra fırın ayarını 200 dereceye indirip, 15 dakika daha kontrolü olarak pişirin. Sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!