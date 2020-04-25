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Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı bomba iddia!

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile meslektaşı Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddiası canlı yayın yapan Bürsin'in bardağındaki detayla ortaya çıktı.

Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı bomba iddia!
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Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu yayınlanmaya başlanan 2. Sayfa programının sunucuları, Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in aşk yaşamaya başladığını iddia etti. İkili arasındaki aşk, canlı yayın yapan Bürsin'in bardağındaki detayla ortaya çıktı. Ünlü çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi. 

Bardak detayı ortaya çıkardı 

2. Sayfa'nın haberine göre: Eskiden de tanışan Demet ve Kerem çifti ortak arkadaşları sayesinde son zamanlarda daha sık görüşmeye başladı. Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken Bürsin ve Özdemir'in karantina sürecini de birlikte geçirdikleri söylendi. Öte yandan Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bürsin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirdi.

Kerem son olarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı 

Şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide rol alan Demet Özdemir son olarak Yaman Taciroğlu ile kısa bir aşk yaşamıştı. Kerem Bürsin ise son olarak Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşamıştı.

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