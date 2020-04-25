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Beyazıt Öztürk kimdir köpeği hayatını kaybetti!

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün yıllardır baktığı köpeği hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Beyazıt Öztürk kimdir köpeği hayatını kaybetti!
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 TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle  kendisini eve kapatan isimlerden biri.  Evinden dışarı çıkmayan Öztürk, bu süreçte yıllardır baktığını köpeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Öztürk, , "İyi ki hayatımdaydın... Melek oldun'' paylaşımıyla sevenlerini üzdü. 

''İyi ki hayatımdaydın'' 

Salgın nedeniyle zor günler yaşayan Öztürk, Jack Russell Terrier cinsi köpeğinin vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan sunucu, "İyi ki hayatımdaydın... Melek oldun... Bir gün tekrar inşallah...." dedi.

Beyazıt Öztürk kimdir? 

Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun oldu. Bölümünü devam ettiren Öztürk, iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açtı. Medya sektörüne geçiş yapan Beyazıt, Klas Fm'de radyoculuk yaptıktan sonra Number One TV,Kanal 6, Kanal D, Star televizyonlarında programlar yaptı. Yıllarca Beyaz Show'u sunan Beyazıt Öztürk, Biz Size Aşık Olduk, Karım ve Annem, Yalan Dünya dizilerinde rol aldı. Öztürk, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yaptı.

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