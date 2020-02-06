Üsküp böreği nasıl yapılır mest eden lezzet!

Yapılışı basit, yumuşacık dokusuyla damakları şenlendiren Üsküp böreğine bayılacaksınız. Çayın yanına iyi gidecek Üsküp böreği'ni sevdiklerinizle keyifle tüketebilirsiniz. İşte Makedonya mutfağından nefis Üsküp böreği tarifi!

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 adet rendelenmiş kabak

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir(az yağlı)

1,5 çay kaşığı karbonat

1 demet doğranmış maydanoz

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

Geniş bir kasede yumurta, sıvı yağ ve sütü güzelce çırpın. Üzerine unu da ilave edin ve tekrar karıştırın. Son olarak kabak, rendelenmiş beyaz peynir, karbonat ve maydanozu ekleyip boza kıvamında bir hamur elde edene kadar karıştırın. Kabak suyunu bırakınca, unu eklediğiniz zamanki halinden biraz daha yumuşak bir hamur olacaktır. Kabak yeterince suyunu salmazsa biraz süt ilavesiyle boza kıvamında bir hamur elde edebilirsiniz. Hazırladığınız hamuru yağlanmış bir fırın kalıbına dökün ve üzerini düzeltin. Yumurta sarısını hamurun tüm yüzeyine fırça yardımıyla sürün ve susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyetler olsun...