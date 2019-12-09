Aşırı üşümenin sebepleri neler nedeni anemi olabilir!

Üşüme kişiden kişiye değişebilen bir durum olmasının yanında kimi insanlar dondurcu soğuklarda dahi pek fazla üşümezken kimi insanlar kalın giysilere rağmen aşırı üşüme sorunuyla mücadele etmek zorunda kalır. Aşırı üşüme bir takım rahatsızlıkların ise belirtisi olabilir. Hafife alınıp geçiştirilemeyecek aşırı üşümeye neden olan hastalıklar haberimizin devamında.

Raynaud hastalığı

Üşüme sebebi olarak en çok öne çıkan durumlardan birisidir. Soğuk havanın ve stresin tetiklediği damar kasılması ile ellerde veya ayaklarda morluklar ya da açık renkler oluşmaktadır. Dolaşım problemlerinin ciddi bir boyuta geldiğini kanıtlar. Özellikle uyarıcı maddeler ya da kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar uzuvlardaki kılcal damarlarda zararlı madde birikimi yaparak bu durumun oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Soğuk etkisi ile parmaklarda hissizlik oluşumları ile başlayan bu durum ilerledikçe parmaklarda morarmalar görülür. Dikkatli olunmadığı takdirde uzuvların çürümeye başlamasına ve kuru kangren oluşumuna, dolayısı ile uzuv kaybına sebebiyet verebilmektedir.

Anemi

Üşümenin altında yatan bir başka önemli neden ise toplumda “kansızlık” olarak bilinen anemi hastalığı. Önemli bir sağlık sorunu olan ve oldukça sık görülen anemi hastalığına kadınlarda daha sık rastlanıyor. Bunun sebebi ise yetersiz beslenme, katı diyet uygulama, aşırı kan kaybetme (uzun adetler nedeniyle) veya sindirim sisteminde emilim eksikliği olabiliyor. Tedavi olmadıkça üşüme ile başlayan halsizlik, çabuk yorulma ve çarpıntı gibi belirtiler giderek ilerliyor ve yaşamı olumsuz hale getiriyor.

Demir eksikliği

Üşüme nedenlerinden biri de demir eksikliğidir. Demirin vücuttaki görevi oksijeni hücrelere taşımaktır. Demir eksik olursa enerjiniz düşer ve sürekli üşürsünüz. Kan testi ile demirinizin seviyesini kolaylıkla öğrenebilir, eğer eksikse doktor tavsiyesine göre ilaç kullanabilirsiniz. Demir yönünden zengin besinlerse, kırmızı et ve et ürünleri, balık, karaciğer, dalak, yeşil yapraklı sebzeler, baklagillerdir. Ayrıca pekmez, tahin, keçiboynuzu da demir eksikliğine iyi gelir.

Yeterli uyku uyumama

Uykusuzluk, sinir sisteminize zarar verebilir. Beyinde düzenleyici mekanizmaları dışarı atarak vücut sıcaklığınızı etkiler. Düzenli uyku sağlıklı vücudun yapı taşlarından biridir.

Depresyon

Psikolojik durumlar kişinin sağlık mekanizmasında büyük oranda yer tutmaktadır. Depresyon sadece psikolojik açıdan değil bedensel açıdan da şikâyetlere neden olmaktadır. Negatif düşünceler içerisinde olmak ardı arkası kesilmeyen fizyolojik sıkıntılara zemin hazırlar. Vücut bu olumsuz durumlara ağrılar, karıncanlanmalar, üşüyüp titremeler, bulantılar gibi çeşitli şekillerde tepki vermektedir.

Şeker Hastalığı (Diyabet)

Kontrol altında tutulmayan diyabet, periferik nefropati adı verilen rahatsızlığa, yani sinirlerde ellerinize ve ayaklara duyulan hassas bir saldırıya neden olabilir. Bu geliştiğinde, el ve ayaklarda uyuşukluk ve bazen ağrı hissedersiniz ve bu sinirler sıcaklık hissi ile ilgili olarak beyne mesaj göndermekten sorumludur, elleriniz ve ayaklarınızın üşüdüğünü hissedersiniz.

Bağışıklık Sisteminin Zayıflaması

En çok ellerde ve ayaklarda görülen üşüme tüm vücutta da kendini gösteriyorsa bu durumun nedeni zayıflayan bağışıklık sistemi olabilir. Candida gibi parazitlerin yol açtığı bağışıklık sistemi zayıflığı, sürekli üşümenize neden olur.

İlaçlar

Bazı ilaçlar yan etki olarak üşüme ve titreme gibi problemlere neden olabilirler özellikle de bu ilaç hasta kişi ile iyi uyum sağlamıyorsa böyle bir durumda ilaçlarınızın yan etkilerini kontrol edin ve doktorunuza danışın.

Sağlıksız beslenme

Genellikle kadınların sık sık diyet yapmaları, dolayısıyla bazı besinleri yetersiz almaları soğuğa karşı vücudun tepkisini etkiler. Yediklerimiz enerji kaynağı olduğu için; gerekli besinler eksik alınır ya da öğün atlanırsa, vücut enerji tasarrufu yapmaya çalışır ve soğuktan daha çok etkileniriz. Öte yandan vücudumuzda kaslar daha fazla ısı üretir, yağlar ise vücut ısısını korur, sağlıksız kilo kayıplarında kaslar zayıfladığında da aşırı üşürsünüz. Erkeklerin kadınlar kadar üşümeme nedenlerinden biri de kas kitlelerinin daha fazla olmasıdır.