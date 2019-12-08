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Kıyır kıyır zencefilli tarçınlı kurabiye tarifi tadıyla mest edecek!

Kıtır kıtır ağızda dağılan tarçınlı zencefilli yapısıyla tadına doyamayacanız nefis tarif! Tatlı krizinizi hafifletmek için çabucak giderecek!

Kıyır kıyır zencefilli tarçınlı kurabiye tarifi tadıyla mest edecek!
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Zencefilli tarçınlı tadıyla mest edecek bir yılbaşı klasiği tarifle karşınızdayız. Asıl adı "Gingerbread" kurabiye olan bu benzersiz lezzet damaklarınızı şenlendirecek. Çocukların da çok hoşuna gidecek bir tarif. Bu kurabiyeleri klasik kalıplarıyla kesip pişmeden önce şekerlemelerle dekore edebilir veya sonradan hazır süsleme glazürü ile renklendirebilirsiniz. İşte zencefilli tarçınlı kurabiye! 

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 yumurta

3/4 su bardağı kahverengi şeker

1/2 su bardağı pekmez

175 gram tereyağı (oda sıcaklığında - yumuşak)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1+ 3/4 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı toz karanfil

1/2 çorba kaşığı zencefil

2 çay kaşığı toz vanilya

Yapılışı:

Tereyağ ile şekeri iyice karıştırın, sonra yumurtayı ve pekmezi ekleyip, zencefil, tarçın ve vanilyayı ekleyin. En son kabartma tozu ve unu azar azar ekleyin ve elinizle iyice yoğurun. Elinize yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edeceksiniz. Daha sonra hamuru merdane ile yaklaşık 0,5 cm kalınlığında açın. Kurabiye kalıbıyla kesin ve spatula yardımıyla yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. İsterseniz kurabiyeleri pişmeden önce şekerlemelerle dekore edin. Önceden ısıtılmış 175 derecedeki fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Kurabiyeler fırından çıkınca 10 dakika tepside tutun. Sonra soğutmak için kurabiyeleri ızgara üstüne alın. Afiyet olsun!

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