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Meksika'da bir suç çetesi tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi!

Meksika'da bir suç çetesi bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen kişinin cinsel organı pitbull köpeğine yedirdi.

Meksika'da bir suç çetesi tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi!
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Meksika'da daha önce hiç yaşanmamış bir dehşet yaşandı. Bir suç çetesi geçen ay bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen bir kişiyi önce dövdü sonra ellerini kelepçeleyip yere çıplak yatırdı ve cinsel organını pitbull köpeğine yedirdi.Cinsel organı köpek tarafından koparılan adamın durumu hakkında bir şey bilinmiyor.

"BENİ BIRAKIN" DİYE FERYAT ETTİ

Beş çete üyesi, tecavüzcü olduğu öne sürülen bir kişiyi önce dövüp sonra çırılçıplak yeter yatırdı. Köpek adamın cinsel organının ve testislerini parçaladıktan sonra yedi. Köpeğin saldırısı sonrası "Beni bırakın" diye feryat eden kişinin, çete üyelerinden biri tarafından ağzı kapatıldı.

DİĞER TECAVÜZCÜLERE DERS OLMASI İÇİN YAPTILAR

Yerel medya, konuyla ilgili yayınladıkları haberlerde adamın bir kadına tecavüz ettikten sonra çete üyeleri tarafından yakalandığını ve çete üyelerinin diğer tecavüzcülere göz dağı vermek için videoyu paylaştıklarını yazdı. Cinsel organı köpek tarafından paylaşılan adamın durumu hakkında bir şey bilinmiyor.

 

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