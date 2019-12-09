Brokolinin faydaları neler çağın hastalığı kanseri önlüyor!

Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan brokolinin çağımızın hastalığı olan kansere iyi geldiğini duymuş muydunuz? Uzmanların tam bir şifa deposu olarak adlandırdığı brokolinin bilinmeyen faydalarını duyunca siz de sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz. İşte brokolinini bilinmeyen faydaları!

KANSERİ ÖNLEYEBİLİR

Yapılan araştırmalar brokolinin kanseri önleyebildiğini ortaya koymuşlardır. Vücutta kansere neden olan östrojenleri ortsdan kaldırabilen özelliklere sahiptir. Özellikle de meme ve rahim kanserinin önleme noktasında son derece etkili bir besin olduğu ortaya çıkmıştır.

SAÇ KÖKLERİNİ BESLİYOR

Brokoli aynı zamanda saçlarında beslenmesini sağlamaktadır. Özellikle güçsüz saçlara sahip olan kişilerin brokoli tüketmesi önerilmektedir. Brokoli saç köklerini güçlendirerek, kişinin daha sağlıklı saçlara kavuşmasını sağlamaktadır. Özellikle de koyu yeşil yapraklı sebzeler saçlar için mükemmel bir besin kaynağıdır.

CİLT SAĞLIĞINI KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Brokoli bol miktarda A vitamini içeren br besindir. A vitamini cildin hücre zarlarının korunmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra C ve E vitamini sayesinde de cilt hücreleri için gerekli olan enerjinin de vücutta depolanmasını sağlamakatadır.