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Hande Yener kimdir son halini görenler gözlerine inanamadı!

Sürekli kendine özgü değişik tarzıyla dikkat çeken Hande Yener, yeni yıla yeni bir imajla giriyor. Son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Hande Yener kimdir son halini görenler gözlerine inanamadı!
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Sürekli olarak imajını değiştiren ünlüler arasında yer alan Hande Yener son imajı ile yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Saçlarını ve giyim tarzını değiştiren Hande Yener'in yeni imajının beğenilip beğenilmeyeceği ise merak konusu oldu. 

"BENİM İLACIM BU"

Ünlü şarkıcı yeni tarziyla alakalı, ''Tarz değiştirmek benim için kabuk değiştirmek gibi. Tecrübelerden faydalanıp yapılmamışı yapmak için çok çaba sarf ediyorum. Hem ruhen hem görsel olarak hem de müzik olarak değişim benim ilacım.” dedi. 

HANDE YENER KİMDİR? 

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, 12 Ocak 1973 yılında doğdu. Hande Yener, söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biridir. Liseyi İstanbul’da bitiren Yener, okulun bitmesinin ardından evlendi ve Çağın adında da bir oğlu oldu. 1994 yılında eşinden boşanan Hande Yener’in hayatı, evliyken bir satış mağazasında Hülya Avşar’la tanışmasıyla birlikte bir anda değişti.Hülya Avşar’ın aracılığı ile Sezen Aksu ile tanışan ve Minik Serçe’nin vokalistliğini yapan Yener “Deli Kızın Türküsü” adlı albümünde Aksu’yla birlikte vokal yaptı ve bu serüven yaklaşık 40 konser kadar sürdü.

İşte Hande Yener'in yeni imajı...

Hande Yener kimdir son halini görenler gözlerine inanamadı!

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