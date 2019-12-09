Diyette yapılan hatalar neler kronik diyetçi olmayın!

Kısa sürede kilo vermek, fazla kilolardan kurtulmak için yaptığımız diyetlerde zaman zaman yaptığımız hatalar kilo vermemize engel olan süreçleri doğuruyor. Sağlıklı bir şekilde, diyette yapılan hatalara düşmeden kilo vermek mümkün. Sizin için sıraladığımız diyetteyken yapılan yanlışları öğrenerek diyetinizde başarlı bir yol izleyerek doğru bir şekilde kilo vereceksiniz. İşte diyetteyken sık sık yapılan hatalar!

Diyet programınız yaşamınıza uymalı

Diyetin, sürdürülebilir olması çok önemlidir, siz yaşamınıza uymayan bir diyete devam edemezsiniz.Başarısız kilo verme girişimleri sizi mutsuzluğa iter,motivasyonunuzu yitirir, kilo verme konusunda , kendinize olan güveninizi ve inancınızı kaybedersiniz.

Kronik diyetçi olmak

Kilo verecekseniz; bunu, her şeyden önce sağlığınız için yapın. Sadece estetik amaçlı diyet ile başarılı olmazsınız. Her sene, kışın ya da yazın kilo almak, baharlarda ise diyete başlamak; metabolizmanız için son derece hatalı bir yaklaşım olur.

Hedefinizi doğru belirleyin

Vereceğiniz kilo hedefi, standart ideal kilo tabloları ile değil de; sizin için ideal olan, vücuttaki yağ/kas/kemik oranınız, boyunuz, yağlanmanın toplandığı bölgelere göre ve şeker, tansiyon, kolesterol değerleriniz ,sağlık verileriniz göz önüne alınarak belirlenmelidir.

Kısa sürede fazla kilo vermek

Kilo vermenin bir matematiği vardır, aşırı kilo verdirdiği iddiasında olan mucize diyetlerle siz, kilo verdiğinizi zanneder ama yağ yerine su kaybedersiniz. Vücuttan yağ yerine su kaybettirecek diüretik (idrar söktürücü) özellik içeren diyetler uyguladığınızda ise su ile birlikte vücudunuz için gerekli mineralleri de kaybettiğinizden sağlığınız riske girebilir. Bunların sonucunda ise metabolizma hızınız düşer,yavaşlar. En zor olan ise metabolizmayı tekrar eski haline döndürmek ve hızlandırmaktır. Her kısıtlama dönemi ardından ise iştahınızın önüne geçemez yeme atakları yaşarsınız. Sonuçta verdiğiniz kiloların üstüne birkaç kilo ekleyerek yine başa dönmüşsünüzdür. "Diyette olmak" demek, kendinizi sıkıntıya sokmanız değildir.

Diyet yapmayı aç kalmak zannetmek

Daha fazla kilo vermek için öğünler atlanır,daha az kalori alınmak istenir ama bu süreç metabolizmayı yavaşlatır.Diyet yaparken "açlıktan ölmeniz gerekmez" aksine açlık, diyet yaparken en büyük düşmanınızdır,iştahınızın kontrolünü zorlaştırır.Her besin grubuna vücudunuzun gereksinimi kadar öğünlerinizde yer vermelisiniz.

Diyet yaparken rahat olun

Yaşam ve beslenme tarzınızı değiştirmeye başladığınızda, sonuca kilitlenmeyin, bu bir süreçtir. Alışkanlıkların hepsini bir gecede tamamen değiştirmeyi, farklı bir birey olmayı beklemeyin. Önceliklerinizi belirlemeli, yapmak istediğiniz değişiklikleri sabır ve kararlılıkla, yavaşça yaşantınıza geçirmeye çalışın.

Kendinize güvenin

Sürekli olarak kendinize "Gerçekten kilo verebilecek miyim?" sorusunu sorup, diyet yapmayı stres haline getirmeyin. Daha önce diyet yaparken başarısız olabilirsiniz ama her diyetin kaderi aynı değildir; başaracağınıza inanmalısınız. Olumlu düşünceler diyet yaparken başarıyı beraberinde getirir.

Sık sık tartıya çıkmayın

Sık sık tartılmayın. Her gün her saat aldığınız sonuçlar kafanızı karıştırır. Haftada bir gün tartılmanız yeterli olur. Kilo konusunda aşırı kaygılar yaşamanız, sizi ister istemez gerilime itecektir.

Diyete uymadığınız zamanlar olabilir

Bu durumda ,"battı balık yan gider"düşüncesi ile hareket etmemeli bir sonraki öğünde önleminizi almalı günü toparlamalısınız.En önemlisi su içmeyi hiç mi hiç ihmal etmemelisiniz.