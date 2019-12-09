Çemen tarifi kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak!

Kahvaltılarınızın yeni vazgeçilmezi olmaya aday olacak çemen tarifini evde yapmaya ne dersiniz? Özellikle tuzlu lezzet severlerin bayılacağı bu şahane tarife mest olacaksınız. Üstelik oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Peki çemen nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda çemen tarifi. Şimdiden afiyetler olsun!

MALZEMELER:

3 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tatlı kırmızı biber, 1 yemek kaşığı galeta unu, 1/2 tatlı kaşığı çemen tozu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kişniş tozu, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1/2 çay kaşığı hardal tozu, 1/2 çay kaşığı karabiber yeterli olacaktır.

HAZIRLANIŞI:

Kahvaltılık çemen hazırlığı için; uç kısımlarını kesip kabuklarını soyduğunuz sarımsakları havanda tuzla ezin. Domates ve biber salçalarını bir kaseye alıp tahta kaşıkla karıştırın. Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, tatlı kırmızı biber, galeta unu, çemen tozu, kişniş tozu, kimyon, hardal tozu ve karabiberi ayrı bir kapta harmanlayın. Hazırladığınız baharat karışımını salça karışımıyla harmanlayıp kıvam almasını sağlayın. Gerekirse sonradan eklediğiniz çok az miktarda ılık su ya da zeytinyağı ilavesiyle kıvamını bağlayın. Kapağı kapalı cam bir kavanozda bir gün boyunca beklettikten sonra sabah kahcaltılarında afiyetle yiyebilirsiniz.