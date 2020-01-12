Kitap çıkaran Mustafa Sandal'dan eski eşi Emina'ya övgü dolu sözler!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Ulus'ta yaşadığı sitenin toplantı salonunda otobiyografisini kaleme aldığı "Beni Ağlatma" adlı ilk kitabının tanıtımını yaptı. Kitapta iki çocuğunun annesi olan Emina Jahovic'e de ver yeren Sandal, eski eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Benim için kadınlara saygı göstermek çok önemli"

Mustafa Sandal, "Kitabınız neler anlatıyor? Eski eşiniz Emina Jahovic'den bahsettiniz mi?" şeklindeki soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Kimseyi rencide edecek, canını sıkacak, tadını kaçırabilecek bir durum yok kitabımda. Tabii ki özel şeyler var benim hayatımla alakalı. Fakat benim için özellikle kadınlara saygı göstermek çok önemlidir. Her ne olursa olsun bu kitapta adı geçen herkesin benim için çok önemi var. Hep iyi olarak yaklaşımım var. İçim ve gönlüm rahat.

"Evime geldi, kitabımı imzalayıp verdim"

Muhabirlerin "Kitabınızı ilk kime imzalayıp verdiniz?" sorusu üzerine kaçamak cevap veren Sandal, "Kitabımın birini anneme (Tülin İleri) diğerini kendime sakladım. Diğerini ise size söyleyemeyeceğim birine verdim. Hatta 40 yıl düşünsem aklıma gelmez bu kişi. Evime gelmişti. Kitabımı almak istedi. Bende ona imzalayıp verdim. Aklıma bile gelmezdi. Çok enteresandı. Kader diyelim işte" dedi.

50. yaşını kutlayan Sandal, kitap tanıtımında gelen özel baskılı pastayı da üfledi.