search menu
search
close

Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşayan Sevda Demirel'den düğün itirafı davullu zurnalı yapacağız!

Yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlayan Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel, düğün hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşayan Sevda Demirel'den düğün itirafı davullu zurnalı yapacağız!
-A A+

Moda programı ile adını duyduğumuz Neslihan Doğrusöz geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirerek adını Doruk yapmıştı. Eski sevgilisi Büşra Eyen'den ayrıldıktan sonra Sevda Demirel'le aşk yaşamaya başlayan Doruk Doğrusöz geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda sevgilisi Demirel'le yüzük bakarken objektiflere yakalandı. Demirel, bunun yanı sıra hayallerindeki düğünün detaylarını da anlattı. 

''Davullu zurnalı bir düğün olacak''

Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele alışveriş yapan çift, kendisinigörüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi." dedi.

Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşayan Sevda Demirel'den düğün itirafı davullu zurnalı yapacağız!

Mutlulukları dikkatlerden kaçmadı 

Çift, aynı gün Nişantaşı'ndaki bir pırlanta mağazasına gitti. Birlikte yüzük beğenen çiftin mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.

Sevda'nın annesi ilişkiyi öğrenince baygınlık geçirmişti

Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya konuşan Sevda Demirel'in annesi, kızının ilişkisini öğrendiğinde baygınlık geçirdiğini söyleyerek şunları anlatmıştı: "Benim kızım duygu durum bozukluğu yasıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım. Onun üzülüp yıpranmasını bir anne olarak istemem. Haberi okuyunca bayılmışım. Komşularım ambulans çağırmış gözümü hastaneye açtım Kızıma bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun dedim."

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Acun duyurdu! İşte Survivor 2020'nin başlayacağı tarih! Acun duyurdu! İşte Survivor 2020'nin başlayacağı tarih!
Magazin
Naz Mila'nın derin dekolteli elbisesiyle dansı yürek hoplattı! Naz Mila'nın derin dekolteli elbisesiyle dansı yürek hoplattı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Estetik mucizesi diye buna denir modellik teklifleri yağıyor!
Estetik mucizesi diye buna denir modellik teklifleri yağıyor!
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
Önceki Haberler
Akciğer kanserinde erken teşhis için yapılması gerekenler!
Akciğer kanserinde erken teşhis için yapılması gerekenler!
Gökhan'ın Gökçek paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Gökhan'ın Gökçek paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Mustafa Sandal eski eşi Emina'ya övgü yağdırdı!
Mustafa Sandal eski eşi Emina'ya övgü yağdırdı!
Kahvaltıda pratik lezzet: Pekmezli kaçamak tarifi
Kahvaltıda pratik lezzet: Pekmezli kaçamak tarifi
Rus model son paylaşımıyla adeta nefes kesti!
Rus model son paylaşımıyla adeta nefes kesti!
Bir türlü ilişkiye dönüşmeyen flört yaşıyorsanız...
Bir türlü ilişkiye dönüşmeyen flört yaşıyorsanız...
Ağızda dağılan muhteşem tat: Ekler tarifi
Ağızda dağılan muhteşem tat: Ekler tarifi
Kerevizi sevdiren tat: Portakallı kereviz tarifi
Kerevizi sevdiren tat: Portakallı kereviz tarifi
Yorumlar