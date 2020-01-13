Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşayan Sevda Demirel'den düğün itirafı davullu zurnalı yapacağız!

Moda programı ile adını duyduğumuz Neslihan Doğrusöz geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirerek adını Doruk yapmıştı. Eski sevgilisi Büşra Eyen'den ayrıldıktan sonra Sevda Demirel'le aşk yaşamaya başlayan Doruk Doğrusöz geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda sevgilisi Demirel'le yüzük bakarken objektiflere yakalandı. Demirel, bunun yanı sıra hayallerindeki düğünün detaylarını da anlattı.

''Davullu zurnalı bir düğün olacak''

Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele alışveriş yapan çift, kendisinigörüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi." dedi.

Mutlulukları dikkatlerden kaçmadı

Çift, aynı gün Nişantaşı'ndaki bir pırlanta mağazasına gitti. Birlikte yüzük beğenen çiftin mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.

Sevda'nın annesi ilişkiyi öğrenince baygınlık geçirmişti

Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya konuşan Sevda Demirel'in annesi, kızının ilişkisini öğrendiğinde baygınlık geçirdiğini söyleyerek şunları anlatmıştı: "Benim kızım duygu durum bozukluğu yasıyor olmalı. En son ilişkisinden sonra bavulunu toplayıp her şeyini bırakıp gitti. Kendini yalnızlığa itti. Panik atak oldu. Şimdi bir travma daha geçirip üzülmesini istemem. Bu yüzden ben bu ilişkiye cinsel bazdan değil kızım böyle bir ilişkiye hazır değil bu yüzden de karşıyım. Onun üzülüp yıpranmasını bir anne olarak istemem. Haberi okuyunca bayılmışım. Komşularım ambulans çağırmış gözümü hastaneye açtım Kızıma bavulunu topla Almanya'ya geliyorsun dedim."