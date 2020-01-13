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Acun Ilıcalı Survivor 2020'nin ne zaman yayınlanacağını duyurdu!

Eser Yenenler'in programına konuk olan Acun Ilıcalı, yıllardır ekranların vazgeçilmez yarışması olan Survivor'un ne zaman başlayacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı Survivor 2020'nin ne zaman yayınlanacağını duyurdu!
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Eser Yenenler Show'un özel bölümüne konuk oldu. Survivor'dan bahseden Ilıcalı, yarışmanın 16 Şubat'ta başlayacağını söyledi.

Detaylar belli olmaya başladı 

Survivor, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler şeklinde iki takım halinde olacak. Geçtiğimiz aylarda yarışmanın ilk kesinleşen yarışmacısının oyuncu Ersin Korkut olduğunu söyleyen Ilıcalı, bu sefer de yarışmanın kesinleşen tarihinin 16 Şubat olduğunu söyledi.

Uğur Pektaş olacak mı? 

Öte yandan Acun Ilıcalı, daha önce 'Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını söylemişti.

Survivor 2020 seçmeleri başladı 

Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti. Yarışmanın yeni sezonunda yarışacak olan isimler ise henüz netleşmedi. 

 

 

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