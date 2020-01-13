İrem Helvacıoğlu'ndan Sen Anlat Karadeniz itirafı takoz kullandım!

ATV ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem helvacıoğlu, objektiflere yakalanınca samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu kendisini görüntüleyen muhabirlerle eski partneri Ulaş Tuna Astepe hakkında yaptığı itirafla şaşırttı.

''Çekimlerde takoz kullandım''

Final yapan Sen Anlat Karadeniz'den bahseden İrem Helvacıoğlu, "Çekimlerde takoz kullandım. Adam 1,90... Ulaş benim canım arkadaşım. Yukarı doğru bakıyorum sürekli... Gökyüzüne bakmak gibi bir şey. Takozu daha göz göze; anlatabileceğimiz şeyleri daha gerçekçi aktarabilmek adına kullandım. Gerçi ben de kısa sayılmam. 1,70 boyum ama Ulaş oldukça uzun boyluydu. Çok güzel bir partnerdi. Buradan onu çok öpüyorum" dedi.

Sinama filminde oynayacak

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen İrem Helvacıoğlu, yeni projesi hakkında "Bağımsız bir sinema filmi için görüşmelerimiz tamamlandı. Tatlı bir heyecan içindeyim. Oynayacağım karakter hakkında da yakında açıklama yapacağım. Kısa bir süre gizli kalmasını istiyorum" demişti.