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Kourtney Kardashian'ın "Baklava" paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı

Sosyal medya hesabından "El yapımı Ermeni baklavası" notuyla fotoğraf paylaşan Kourtney Kardashian, Türk takipçilerini sinirlendirdi.

Kourtney Kardashian'ın "Baklava" paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı
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Kourtney Kardashian, dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle tepki çekti. 'Ermeni Baklavası' yazılı paylaşıma, Türkler'den sert yorumlar geldi. Kardashian'ın bu fotoğrafı Türkler'i çileden çıkardı. 

Türk takipçilerini sinirlendirdi 

Ermeni bir babanın kızı olan Kourtney Kardashian, dün Instagram'ın hikaye bölümünden baklava fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına "El yapımı Ermeni baklavası" notunu düşen Kardashian, Türk takipçilerinin tepkisini çekti.

O tepkilerden bazıları...

- Baklava bizim kırmızı çizgimiz, ayağını denk al

- Baklava bizimdir bizim kalacak

- Baklava Türkler'indir haddini aşma

Daha öncede tepki çekmişti 

Kourtney Kardashian, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarı hakkında 'Zafer' yorumu yapmış ve sosyal medya hesabından da skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

İşte tepki çeken o paylaşım;


Kourtney Kardashian'ın "Baklava" paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı

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