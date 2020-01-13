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Gökhan Özoğuz'un Melih Gökçek paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Mansur Yavaş'ın Melih Gökçek dönemiyle ilgili savcılığa verileceğini açıkladığı 50 dosyayı duyunca yaptığı paylaşım olay oldu.

Gökhan Özoğuz'un Melih Gökçek paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz siyasete ilişkin yorumlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özoğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden önceki dönemlere ait en az 50 imar-rant yolsuzluk dosyasının ellerinde hazır olduğunu ve bunların kısa sürede savcılığa verileceğini duyurduğu haberi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özoğuz, ''Kötülüklerin yaptıklarının öcü hakkıyla alınır'' diyerek göndermede bulundu. 

''Kötülüklerin yaptıklarının öcü hakkıyla alınır''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan Melih Gökçek dönemiyle ilgili savcılığa verilen 50 dosyayla ilgili Gökhan Özoğuz sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hani filmlerde hep iyiler ve iyilik önce yenilirmiş gibi olur, sonra filmin içindeki çaba ve doğruluk sıkıştırmaya başlar, sonuna doğru kötülerin yaptıklarının öcü hakkıyla alınır ve derin bir oh çekersin. Öyle bir tad sanki."

Gökhan Özoğuz'un Melih Gökçek paylaşımı sosyal medyayı salladı!

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