Boyun düzleşmesi neden olur ıslak saçla uyuyorsanız...

Boyun düzleşmesi günümüzde kadın erken hemen hemen herkeste görülen bir rahatsızlıktır. Üstelik bu hastalık erken yaşlarda da görülebiliyor. Peki yaygınlaşmaya başlayan boyun düzleşmesi hastalığının neden kaynaklandığını duymuş muydunuz? Boyun düzleşmesi nedir? Neden olur? Belirtileri nelerdir? Hangi hastalıklara neden olur? Bu gibi soruların yanıtlarını içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte boyun düzleşmesine dair tüm bilinmeyenler!

DURUŞ BOZUKLUĞU NEDEN OLMAKTADIR

Boyun bölgesinde bulunan omurganın C şeklinde olması gerekir. Fakat ne yazık ki alınan bazı darbeler boyun bölgesinde rahatsızlıklara neden olur. Bu da kemiklerin düzleşmesine neden olmaktadır. Boyun düzleşmesi duruş bozukluğuna neden olmaktadır. Bu durum kişinin hem yaşam kalitesini hem de sağlığını oldukça olumsuz etkiler. Bu durum kişininin iş gücü kaybına bile neden olmaktadır.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİ PEK ÇOK NEDENİ BULUNMAKTADIR

Boyun düzleşmesinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunlar; çalışma hayatından kaynaklı yanlış duruş ve oturuş bozuklukları, kemik erimesi hastalığı,ruhsal bozuklukların şiddeti, egzersiz esnasında boyun bölgesinin zorlanması ya da fazla esnek bırakılması,ıslak saçla uyumak,obezite hastalarının kullandığı ilaçların yan etkileri, aşırı yemeden kaynaklı kilo alımı, uyku sırasında bozuk vücut duruşu gibi durumlar boyun düzleşmesine neden olur.

EN BELİRGİN BELİRTİSİ BAŞ DÖNMESİDİR

Boyun düzleşmesinin en belirgin belirtilerinden bir tanesi baş dönmesidir. Boyun düzleşmesi aynı zamanda çene uyuşması, sırt ağrıları, çabuk yorulma, yüksek tansiyonun yanı sıra sık sık yaşanan omuz ağrısı ve kulak çınlamasına da neden olmaktadır.

İÇ ORGANLAR DÜZGÜN OLARAK ÇALIŞMAZ

Boyun düzleşmesi yaşayan kişilerin iç organları düzgün olarak çalışmaz. Bu durumda çarpıntı, nefes darlığı, şişkinlik, hazımsızlık, gaz ve kabızlık gibi rahatsızlıklara yol açar. Bu durumlar kişide yürüme güçlüğü ve ince beceri gerektiren hareketlerde kısıtlamalar meydana gelir.

ŞİDDETLİ AĞRILARA YOL AÇAR

Boyun düzleşmesi dikkate alınmadığında kemik ve kollardan geçen sinir damarlarının gevşemesine ve şiddetli ağrılara sebebiyet verir.