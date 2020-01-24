Şeyma Subaşı Bebek'teki kafesini kapattı!

Youtube kanalından yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl eylül ayında Bebek'te açtığı Healthyish adlı kafesini kapattı.

''Healthyish'in enerjisini düşürdüm''



Ş eyma Subaşı kafeyi neden kapattığı ile ilgili soruları şu yanıtı vermişti: Healthyish'in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. 'Ben geldiğimde geliyor' gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil... Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı. Ben oradan çıktığım zaman, başka bir yere çıktığım zaman o Healthyish tamamen personelinden yemeğine kadar enerjisel olarak düştü. Yemeklerimiz hala çok güzel. O düşünce belki müşteri memnun kalmadı, geldi gitti.

''Kiramız çok yüksek''

Gerçekten kiramız çok yüksek. Normalde hiçbir yerde olmayan bir kira ücreti var, biz de ödüyoruz. Bebek'in en güzel yerinde olduğu için... Ve biz alkol satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer. Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar. Bu para çıkıyor ama benim cebime bir şey girmiyor. Bir şeyin içine girmek kadar, doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır. Başka projeler yapmayı düşünürken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben Healthyish eşittir Şeyma Subaşı olarak orada kalamam. Ben bunu gördüm. Eğer ben sadece orada öyle duracaksam Şeyma Subaşı bir kafe sahibi olarak duracaksam evet devam ederim kazanırım, yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda bakıyoruz ama herhalde kapatacağız gibi görünüyor.