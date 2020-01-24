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İrem Sak birlikte olmak istediği kişinin profilini açıkladı nefes alsın yeter!

İrem Sak, birlikte olmak istediği insan profilini ''nefes alsın yeter'' diyerek tek cümleyle açıkladı.

İrem Sak birlikte olmak istediği kişinin profilini açıkladı nefes alsın yeter!
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan İrem Sak, hayalindeki erkeğin özelliklerini sıralarken söylediği sözlerle herkesi şaşırttı. Sak, "Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter" dedi.

''Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum'' 

Son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde Müjde karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlar ile takipçilerini güldürüyor. Etiler'de bir alışveriş merkesinde görüntülenen Sak, makyajsız haliyle dikkat çekti.  Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden İrem Sak, "Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum" dedi.

''Nefes alsın yeter'' 

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca önce "Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu" diye espri yaptı, ardından "Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur" ifadesini kullandı.

Twitter'da gündem oldu 

Öte yandan, İrem Sak bu açıklamalarının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Twitter kullanıcıları "İrem Sak" etiketi altında binlerce yorum yaptı.

İrem Sak birlikte olmak istediği kişinin profilini açıkladı nefes alsın yeter! İrem Sak birlikte olmak istediği kişinin profilini açıkladı nefes alsın yeter!

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