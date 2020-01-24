Kışın saç bakımı nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

Havaların iyiden iyiyece soğumaya başladığı soğuk kış günlerinde saçlarınızın bakımını yapmaya devam ediyor musunuz? Her daim parlayan ve ışıl ışıl bir görünüme sahip olan saçlar için bu bakımları yaz kış aksatmamanız gerekiyor. Peki kışın saç bakımı nasıl yapılmalıdır? Evde uygulayacağınız basit maskelerle hem saçlarınızın bakımını yapacak hem de ışıl ışıl görünmesini sağlayabileceksiniz.

Bal ve yumurta maskesi

Balın çok kaliteli bir nemlendirme özelliği olduğu için yüz dahil birçok maskenin içinde yıllardır kullanıyoruz.

Malzemeler: 1 yumurta beyazı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri pürüzsüz bir karışım olana kadar iyice karıştırın. Daha sonra çok fazla olmayacak şekilde saçınızı nemlendirin. Diplerden başlayarak uçlara kadar güzelce yedirin. 30 dakika bekledikten sonra çok sıcak olmayan bir suda yıkayın. Hatta bu nokta da dayanırsanız soğuk su daha faydalı olacaktır.

Hindistan cevizi yağı maskesi

Malzemeler: 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 tatlı kaşığı Zeytinyağı, 1 yumurta

Hazırlanışı:

Bir kasenin içerisine yumurtayı kırın. Daha sonra içine diğer malzemeleri ekleyin ve kıvam alana kadar iyice karıştırın. Diplerden başlayarak uçlara kadar maskeyi iyice yedirin. 20-25 dakika bekledikten sonra saçınızı yıkayabilirsiniz. Ama, saçınızı yıkarken ıslatmadan elinize bol şampuan alın öyle köpürtün. Daha sonra, ılık su açarak saçınızı yıkayın. Böylece yağ saçınızdan kolayca çıkacaktır ve sıcak suyun yumurtayı pişirme ihtimali var.

Yoğurt maskesi:

Yapılacak en basit ve etkili maskelerden birisi ise bu yoğurt maskesi. Tek malzemesi saçınıza yetecek kadar yoğurt.

Hazırlanışı:

Öncelikle saçlarınızı hafif nemlendirin. Daha sonra geniş dişli bir tarağı elinizi alın. Saçınıza yoğurdu dökün ve yavaş yavaş yedire yedire tarayın. Son olarak eğer varsa bir saç bonesi takın yoksa streç film de kullanabilirsiniz.