search menu
search
close

Kışın saç bakımı nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

Evde sizin için hazırladığımız bakım maskelerini hazırlayarak kendi saç maskenizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. İşte yapabileceğiniz maskeler listesi!

Kışın saç bakımı nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!
-A A+

Havaların iyiden iyiyece soğumaya başladığı soğuk kış günlerinde saçlarınızın bakımını yapmaya devam ediyor musunuz? Her daim parlayan ve ışıl ışıl bir görünüme sahip olan saçlar için bu bakımları yaz kış aksatmamanız gerekiyor. Peki kışın saç bakımı nasıl yapılmalıdır? Evde uygulayacağınız basit maskelerle hem saçlarınızın bakımını yapacak hem de ışıl ışıl görünmesini sağlayabileceksiniz. 

Bal ve yumurta maskesi 

Balın çok kaliteli bir nemlendirme özelliği olduğu için yüz dahil birçok maskenin içinde yıllardır kullanıyoruz.

Malzemeler: 1 yumurta beyazı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı: 

Bütün malzemeleri pürüzsüz bir karışım olana kadar iyice karıştırın. Daha sonra çok fazla olmayacak şekilde saçınızı nemlendirin. Diplerden başlayarak uçlara kadar güzelce yedirin. 30 dakika bekledikten sonra çok sıcak olmayan bir suda yıkayın. Hatta bu nokta da dayanırsanız soğuk su daha faydalı olacaktır. 

Hindistan cevizi yağı maskesi 

Malzemeler: 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 tatlı kaşığı Zeytinyağı, 1 yumurta

Hazırlanışı: 

Bir kasenin içerisine yumurtayı kırın. Daha sonra içine diğer malzemeleri ekleyin ve kıvam alana kadar iyice karıştırın. Diplerden başlayarak uçlara kadar maskeyi iyice yedirin. 20-25 dakika bekledikten sonra saçınızı yıkayabilirsiniz. Ama, saçınızı yıkarken ıslatmadan elinize bol şampuan alın öyle köpürtün. Daha sonra, ılık su açarak saçınızı yıkayın. Böylece yağ saçınızdan kolayca çıkacaktır ve sıcak suyun yumurtayı pişirme ihtimali var. 

Yoğurt maskesi:

Yapılacak en basit ve etkili maskelerden birisi ise bu yoğurt maskesi. Tek malzemesi saçınıza yetecek kadar yoğurt.

Hazırlanışı: 

Öncelikle saçlarınızı hafif nemlendirin. Daha sonra geniş dişli bir tarağı elinizi alın. Saçınıza yoğurdu dökün ve yavaş yavaş yedire yedire tarayın. Son olarak eğer varsa bir saç bonesi takın yoksa streç film de kullanabilirsiniz.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Astımın en etkili ilacı burada! Astımın en etkili ilacı burada!
Organik
Çukur'a bomba transfer! Eski kız arkadaşını canlandıracak! Çukur'a bomba transfer! Eski kız arkadaşını canlandıracak!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü DJ'in bedenini mezardan çıkarıp fotoğraf çekildiler!
Ünlü DJ'in bedenini mezardan çıkarıp fotoğraf çekildiler!
Ünlü oyuncudan skandal itiraf: Bana tecavüz etmeden önce...
Ünlü oyuncudan skandal itiraf: Bana tecavüz etmeden önce...
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Aldatılan Demet Şener'den canlı yayında bomba açıklamalar: İbrahim...
Aldatılan Demet Şener'den canlı yayında bomba açıklamalar: İbrahim...
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Önceki Haberler
Yıldız'ın son hali olay! Görenler 'sana ne oldu?' diyor!
Yıldız'ın son hali olay! Görenler 'sana ne oldu?' diyor!
İhanete uğrayan Miray daner'den çok sert Kubilay Aka çıkışı!
İhanete uğrayan Miray daner'den çok sert Kubilay Aka çıkışı!
Kahvaltıda enfes tat: Tava mayalısı
Kahvaltıda enfes tat: Tava mayalısı
Mikrofonu açık unutup gizli aşkıyla tartıştı! Konuşmaları ifşa oldu!
Mikrofonu açık unutup gizli aşkıyla tartıştı! Konuşmaları ifşa oldu!
Aşk acısının üstesinden gelecek 4 şey!
Aşk acısının üstesinden gelecek 4 şey!
İşte makyaj malzemelerinizi temizlemenin en kolay yolu!
İşte makyaj malzemelerinizi temizlemenin en kolay yolu!
Pastaneden aldığınız gibi: Elmalı kurabiye tarifi!
Pastaneden aldığınız gibi: Elmalı kurabiye tarifi!
Leziz mi leziz: Fırında kaşarlı mantar
Leziz mi leziz: Fırında kaşarlı mantar
Yorumlar