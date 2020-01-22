Muhlama nasıl yapılır Karadeniz'in enfes lezzeti!

Trabzon denince akla ilk gelen şeylerden biri mıhlamadır. Evde Trabzon usülü mıhlama yapmanın püf noktalarını elmaelma.com'da bulabilirsiniz! Her ne kadar kültürel lezzetler yerinde yenince başka olsa da gitmeye vakit bulamayanlar için evde size Trabzon'a gitmeden mıhlama lezzetini tattırıyoruz. Evde kolay bir şekilde mıhlama yapmak için aşağıdaki malzemelere ve yapılış aşamasına göz atabilirsiniz! İşte mıhlama yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler.

Malzemeler; 4 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı mısır unu, 2 su bardağı su, 300 gram trabzon peyniri mıhlama yapmak için yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin.

Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın.

Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak sıcak afiyetle sündürerek yiyebilirsiniz!