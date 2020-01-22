search menu
search
close

Serdar Ortaç tek celsede boşandığı Chloe Loughnan için şarkı yazdı

Önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Chloe Loughnan için şarkı yazdığını söyledi.

Serdar Ortaç tek celsede boşandığı Chloe Loughnan için şarkı yazdı
-A A+

Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014 yılında evlendiği Chloe Loughnan, geçtiğimiz sene Ağustos ayında tek celsede boşandı. Önceki akşam muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, eski eşi için şarkı yazdığını söyleyerek şaşırtan itiraflarda bulundu. 

''Boşandıktan sonra onun için şarkı yazdım''

14 Şubat için yeni bir single çalışması olduğunu söyleyen Serdar Ortaç artık hem vücut hem de yaş olarak yorulduğunu söylediğini. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programının muhabirlerini sorularını yanıtlayan Ortaç, "Chloe ile boşandıktan sonra kendisine şarkı yazdınız mı?" sorusuna "Evet boşandıktan sonra kendisi için bir kaç şarkı yazdım" dedi.

Serdar Ortaç tek celsede boşandığı Chloe Loughnan için şarkı yazdı

''Bana şöyle gözün gibi davran''

Ortaç'ın eski eşi için yazdığı şarkının sözleri ise dikkat çekti. Şarkı bazı sözleri ise şöyle: "Ok çıkmış bir kere yaydan. Kalp yorgun fırtına, kardan. Bana şöyle gözün gibi davran. Kalbinden vururum."

''Serdar aşık oldu''

Önceki akşam Serdar ortaç ile birlikte olan Sinan Akçıl, "Arkadaşlar bombayı patlatıyorum. Serdar da kitap yazıyor. Aşık oldu, kalbi tekrar çarpmaya başladı" demişti. Akçıl'ın sözleri üzerine araya giren Ortaç ise "Yalan öyle bir şey yok, olunca söyleyeceğim" şeklinde konuşmuştu.

Chloe'yi aylardır görmüyor 

Aylardır Chloe Loughnan ile konuşmadığını belirten Ortaç eski eşinin kendisine şarkı yazdığından haberi olmadığını söyleyerek mekandan ayrıldı.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Olay yorum: Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum! Olay yorum: Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum!
Magazin
Meme kanserinden korunmak istiyorsanız... Meme kanserinden korunmak istiyorsanız...
Öneriler
En Güncel Galeriler
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
Önceki Haberler
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne'den bomba evlilik açıklaması!
Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne'den bomba evlilik açıklaması!
Makyaj artistlerinin 5 sırrı!
Makyaj artistlerinin 5 sırrı!
Bu alışkanlıklar zihin sağlığını koruyor!
Bu alışkanlıklar zihin sağlığını koruyor!
5 malzemeli mozaik pasta tarifi!
5 malzemeli mozaik pasta tarifi!
Pratik bir tarif arayanlara: Yoğurtlu patates
Pratik bir tarif arayanlara: Yoğurtlu patates
Bu senenin trendi: Çiçek desenli kıyafetler
Bu senenin trendi: Çiçek desenli kıyafetler
Ağız kokusunun kesin çözümü burada!
Ağız kokusunun kesin çözümü burada!
Yorumlar