search menu
search
close

Defne Samyeli evliliğe yeşil ışık yaktığını açıkladı!

Necip Memilli ile Didem Dayıcıoğlu'nun düğününe katılan Defne Samyeli, düğün sonrası evlilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Defne Samyeli evliliğe yeşil ışık yaktığını açıkladı!
-A A+

Oyuncu Necip Memilli ile Didem Dayıcıoğlu'nun düğününe katılan Defne Samyeli, düğün sonrası evlilikle ilgili çok önemli açıklamalrda bulundu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan beraberliklerini sonlandıran Defne Samyeli,  "Sizin evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Çok doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünüyorum"  yanıtını verdi. 

''Ailemiz büyüdü diye çok seviniyoruz''

Çıkışta kızı ile kameraların karşısına geçen 47 yaşındaki güzel, "Çok mutluyuz. Harika bir nikah kıydık, kız tarafıyız. Didem hem aile dostum, hem ekibimin çok değerli bir parçası, hem de yakın arkadaşım. Didem kardeşim sayılır, Necip de artık yeni kardeşimiz. Ailemiz büyüdü diye çok seviniyoruz" dedi.

Defne'den evliliğe yeşil ışık! 

"Arkadaşlarınız evleniyor. Sizin evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Evlilik güzel bir müessese. Çok doğru ve iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" yanıtını veren Samyeli, evliliğe yeşil ışık yaktı. Samyeli, "Ben çok küçük yaşta evlendim, boyumdan büyük çocuklarım var. Ne kadar güzel, bir daha hayatımda evlilik olabilir, neden olmasın? Her türlü açığım bu konuya" dedi.

Defne Samyeli evliliğe yeşil ışık yaktı

''Her kararlarında yanlarında olurum''

"Onay vermediğiniz birisi kızlarınızın hayatlarında olabilir mi?" sorusu yöneltilen ünlü sunucu, "Herkes seçimleriyle var hayatta. Doğrular, yanlışlar yapıp yollarını bulacaklar. Biz de hayatımızda bir dolu doğru, yanlış yapıyoruz. Hayatta onay verme mekanizmasının çok önemli olmadığına inanıyorum. Kendilerine zarar verecek bir durumun içinde olmadıkları müddetçe anne olarak her kararlarında yanlarında olurum" şeklinde konuştu.

Şarkıcılığı düşünmüyor

Annesinin yeni şarkısını nasıl bulduğu sorulan Deren Talu, "İlk dinlediğim andan beri çok beğendim" karşılığını verirken, şarkıcılığı düşünmediğini açıkladı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Lezzet
İzzet Yıldızhan Akalın'a ateş püskürdü: Haindir İzzet Yıldızhan Akalın'a ateş püskürdü: Haindir
Magazin
En Güncel Galeriler
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Mucize dördüzlerin son haline bakın iyi ki doktorları dinlememişler!
Önceki Haberler
Makyaj artistlerinin 5 sırrı!
Makyaj artistlerinin 5 sırrı!
Bu alışkanlıklar zihin sağlığını koruyor!
Bu alışkanlıklar zihin sağlığını koruyor!
5 malzemeli mozaik pasta tarifi!
5 malzemeli mozaik pasta tarifi!
Pratik bir tarif arayanlara: Yoğurtlu patates
Pratik bir tarif arayanlara: Yoğurtlu patates
Bu senenin trendi: Çiçek desenli kıyafetler
Bu senenin trendi: Çiçek desenli kıyafetler
Ağız kokusunun kesin çözümü burada!
Ağız kokusunun kesin çözümü burada!
İşte sinüzitten kurtulma yolları!
İşte sinüzitten kurtulma yolları!
Bilim insanları açıkladı! Gripten koruyor!
Bilim insanları açıkladı! Gripten koruyor!
Yorumlar