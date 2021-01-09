Kaşarlı salamlı ekmek ruloları tarifi enfes bir tat!

Haftasonu kahvaltılarına yakışacak şahane bir tairfle karşınızdayız. Oldukça pratik bir şeklide hazırlayacağınız kaşarlı salamlı ekmek rulolarına hayran kalacaksınız. Peki kaşarlı salamlı ekmek ruloları nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanıiı ile karşınızda

Malzemeler:

4 dilim pratik macar salam

4 dilim tost ekmeği (büyük boy)

4 dilim kaşar peyniri

1 yemek kaşığı domates salçası (sulandırılmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam sarımsak tozu

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Labne Peynirli Sos İçin:

1/2 paket labne peyniri

1 tutam pul biber

1 tutam nane

Sabah kahvaltısına sadece pratikliğiyle değil lezzeti ve minnoşluğuyla da damgasını vuracak bu ekmek ruloları. Özellikle okula gitmeden önce kahvaltı etme konusunda direnen çocukların favorisi olacak.

Nasıl Yapılır?

Tost ekmeklerinin kenarlarını bir bıçak yardımıyla çıkarın ve geri kalan kısmı merdaneyle açın. Ekmek dilimleri inceldikten sonra üzerine sulandırılmış domates salçası sürün. Salçanın üzerineyse kaşar peyniri ve salamları yerleştirin. Son olarak, ekmeğinizi rulo şeklinde sarın ve zeytinyağlı tavada sarımsak tozu, karabiber ve tuz ekleyerek pişirin.

Labne peynirli sosu hazırlamak için labne peyniri kutusundan çıkarıp rahatça karıştırabileceğiniz genişlikte bir kaba alın. Üzerine pul biber ve naneyi ekleyip bir güzel karıştırın. Kaşarlı salamlı ekmek rulolarınızı labne peynirli sosla servis edin. Afiyet olsun.