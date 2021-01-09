search menu
search
close

Kaşarlı salamlı ekmek ruloları tarifi enfes bir tat!

Kaşarlı salamlı ekmek rulolarını yoksa siz hala denemediniz mi? Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu enfes tada hayran kalacaksınız.

Kaşarlı salamlı ekmek ruloları tarifi enfes bir tat!
-A A+

Haftasonu kahvaltılarına yakışacak şahane bir tairfle karşınızdayız. Oldukça pratik bir şeklide hazırlayacağınız kaşarlı salamlı ekmek rulolarına hayran kalacaksınız. Peki kaşarlı salamlı ekmek ruloları nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanıiı ile karşınızda

Malzemeler:

4 dilim pratik macar salam
4 dilim tost ekmeği (büyük boy)
4 dilim kaşar peyniri
1 yemek kaşığı domates salçası (sulandırılmış)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam sarımsak tozu
1 tutam tuz
1 tutam karabiber

Labne Peynirli Sos İçin:

1/2 paket labne peyniri
1 tutam pul biber
1 tutam nane
Sabah kahvaltısına sadece pratikliğiyle değil lezzeti ve minnoşluğuyla da damgasını vuracak bu ekmek ruloları. Özellikle okula gitmeden önce kahvaltı etme konusunda direnen çocukların favorisi olacak.

Nasıl Yapılır?

Tost ekmeklerinin kenarlarını bir bıçak yardımıyla çıkarın ve geri kalan kısmı merdaneyle açın. Ekmek dilimleri inceldikten sonra üzerine sulandırılmış domates salçası sürün. Salçanın üzerineyse kaşar peyniri ve salamları yerleştirin. Son olarak, ekmeğinizi rulo şeklinde sarın ve zeytinyağlı tavada sarımsak tozu, karabiber ve tuz ekleyerek pişirin.

Labne peynirli sosu hazırlamak için labne peyniri kutusundan çıkarıp rahatça karıştırabileceğiniz genişlikte bir kaba alın. Üzerine pul biber ve naneyi ekleyip bir güzel karıştırın. Kaşarlı salamlı ekmek rulolarınızı labne peynirli sosla servis edin. Afiyet olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
YouTube kanalı açan Merve Boluğur yeni bombasını açıkladı! YouTube kanalı açan Merve Boluğur yeni bombasını açıkladı!
Magazin
Genç oyuncu Bahar Şahin apar topar hastaneye kaldırıldı! Genç oyuncu Bahar Şahin apar topar hastaneye kaldırıldı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sevgilisiyle samimi anları mide bulandırdı!
Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sevgilisiyle samimi anları mide bulandırdı!
Ünlü oyuncunun kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi!
Ünlü oyuncunun kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi!
"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, 5. kez evleniyor!
"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, 5. kez evleniyor!
Ev hallerini paylaşan Duygu, sevgilisinin kucağında poz verdi!
Ev hallerini paylaşan Duygu, sevgilisinin kucağında poz verdi!
Kim der ki 51 yaşında! Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla mest etti
Kim der ki 51 yaşında! Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla mest etti
Nihal Candan otel odası pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Nihal Candan otel odası pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Önceki Haberler
Ev temizliğinde kullanabileceğiniz 9 harika yiyecek!
Ev temizliğinde kullanabileceğiniz 9 harika yiyecek!
Boşanma sonrası toparlanmak için 3 öneri!
Boşanma sonrası toparlanmak için 3 öneri!
Bu besinleri her gün yerseniz saç dökülmesini durduruyor!
Bu besinleri her gün yerseniz saç dökülmesini durduruyor!
Enfes bir tat: Süt turtası
Enfes bir tat: Süt turtası
Yatak odanızdaki tehlike: Radya frekanslar
Yatak odanızdaki tehlike: Radya frekanslar
Anne eli gibi fırında zeytinyağlı biber dolması!
Anne eli gibi fırında zeytinyağlı biber dolması!
Tatile doyamayan Şeyma Subaşı soluğu lüks teknede aldı!
Tatile doyamayan Şeyma Subaşı soluğu lüks teknede aldı!
Yeliz Yeşilmen'e hırsız şoku! En yakınındaki isim tarafından soyuldu
Yeliz Yeşilmen'e hırsız şoku! En yakınındaki isim tarafından soyuldu
Yorumlar