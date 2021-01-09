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Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a şarkıcı Işın Karaca sert çıktı

Oyunculuktan sonra şarkıcılığa adım atacağını duyuran Merve Boluğur'a, ünlü şarkıcı Işın Karaca ''bir sen eksiktin!'' diyerek tepki gösterdi.

Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a şarkıcı Işın Karaca sert çıktı
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Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, bu kez de şarkıcılığa adım atacağını duyurdu. Şarkıcı Işın Karaca, Boluğur'un açıklamasına"Bir sen eksiktin!" diyerek tepki gösterdi. 

OYUNCULUKTAN SONRA ŞARKICILIĞA ADIM ATTI 

Özel hayatındaki gelişmelerle bir süredir gündemde olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, oyunculuktan sonra Youtube kanalı açmıştı. Şimdi ise şarkıcılığa adım atacağını duyurdu. Güzel oyuncu  bombayı sosyal medya hesabından patlattı ve "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" dedi.

 IŞIN KARACA SERT ÇIKTI 

Bu haberi gören Işın Karaca ise Twitter hesabından şaşırtan bir yorumda bulundu. Karaca, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullandı.


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