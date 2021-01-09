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Diş telinin alternatifi var mıdır uzmanlar açıklıyor!

Dişleri hizalanması gereken, ancak diş teli ile dolaşmak istemeyenler buraya! İşte diş telinin alternatifini uzmanlar açıklıyor.

Diş telinin alternatifi var mıdır uzmanlar açıklıyor!
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"Dişleri hizalanması gereken, ancak diş teli ile dolaşmak istemeyenlerin son yıllarda bir alternatifi var; invisalign! Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Onur Ademhan, invisalign adı verilen, rahatça takılıp çıkarılabilen şeffaf plaklar hakkında bilgiler verdi."

Dünyada yaklaşık 10 yıldır sürdürülüyor

İnvisalign tedavisi dünyada yaklaşık 10 yıldır sürdürülüyor. Tedavi süresi diş teli takılan hastalara göre biraz daha uzun, fiyatı da nispeten pahalı olması bu tedavinin dezavantajları. Tedavinin avantajları ise çok daha fazla. Örneğin hasta şeffaf plaklarını yemekten önce çıkarabiliyor. Böylece diş teli tedavisinde yasak olan asitli içecekler de dahil her şeyi yiyip içebiliyor. Sonrasında da ağzını ve şeffaf plaklarını çalkalayıp takabiliyor.Bu yöntemi tercih eden hastalar, kendileri için özel günlerin arifesinde dahi tedaviye başlayabiliyor. Dğünü bile olsa o gün çıkartıp ertesinde takmak suretiyle devam edebiliyor. 

Bir kez doktora gidilmesi yeterli

Sağlık turizminde önemli bir yer edinen Türkiye'ye yurt dışından diş tedavisi için çok hasta geliyor. Klasik diş teli tedavisinde hastanın her ay kontrole gelmesi gerekirken, İnvisalign'de bir kez ölçü aldırmak, bir kez de uygulama için gelen hasta, teslim alıp ülkesine dönebiliyor. Tedavisine orada devam edebiliyor. Bu da büyük bir avantaj. Yanlış kullanım diye bir sorun da yok. Sadece düzenli kullanmazsa hasta yararını göremeyebilir.

 

KAYNAK:MAHMURE

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