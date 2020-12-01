Diş eti kanaması nasıl önlenir uzmanlar açıklıyor!

Periodontoloji Uzmanı Diş Hekimi Dilek Mamaklıoğlu, diş fırçalarken oluşan kanamaların nedenlerine ve nasıl önlenebileceğine dair tüyolar verdi. Doğru diş fırçalama tekniklerinin, diş ipi kullanmanın kritik önem taşıdığını söyleyen Mamaklıoğlu, konu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Dişlerini düzenli fırçalayın

Diş etlerinde kanama ve şişlik gibi belirti veren diş eti hastalıklarının temel etkeni, diş yüzeylerinde biriken bakteriyel tabakadır. Bakteriyel plak tabakası düzenli diş fırçalama ile uzaklaştırılmadığı takdirde, bakterilere karşı vücudumuzun oluşturduğu koruma yanıtı sonucunda diş eti hastalığı oluşur.

Diş hekimine başvurun

Budurumda ilk yapılması gereken, diş hekimine başvurmaktır. Diş hekiminin muayenesi sonucunda gerekli tedaviler yapılır veya ileri seviyede diş eti hastalığı mevcutsa diş hekimi, diş eti uzmanına yönlendirebilir.Diş eti hastalıklarında ilk basamak tedavisini ağız hijyen eğitimi ve ağızdaki tüm bakteriyel tabaka ile diş taşlarının uzaklaştırılmasından oluşur.



Ağız hijyenine dikkat edin



Diş hekimi tarafından gerçekleştirilen diş taşı ve kök yüzeyi temizliği, hastanın ev bakımı ile tamamlanır. Ağız hijyenini sağlamada en önemli noktalardan bir tanesi doğru teknikle diş fırçalamaktır.



Doğru teknikle diş fırçalamanın püf noktaları:

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa, en az 3 dakika boyunca dişlerin tüm yüzeylerine ulaşılarak fırçalanmalıdır. Arka dişlere kolaylıkla ulaşabilecek küçük başlı ve yumuşak bir diş fırçası tercih edilmelidir. • Diş fırçası diş etine doğru 45 derece eğimlendirilerek, diş ve diş etinin birleştiği bölgeye yerleştirilir ve küçük dairesel titreşimler yapılır. Bu işlem sırasında, diş fırçasının çok fazla hareket ettirilmemesi, küçük titreşimlerin hem dişe hem de diş etine yaklaşık 10 saniye kadar uygulanması gerekmektedir. On saniye dolduktan sonra fırça, yan dişlere ilerler. Aynı açı ve aynı süreyle dişlerin iç yüzeyleri ve çiğneme yüzeyleri de fırçalanır. Alt çene ve üst çenedeki dişler ayrı ayrı fırçalanmalıdır ve hiçbir diş yüzeyi atlanmamalıdır.



Diş ipi kullanmak çok önemli

Mutlaka ara yüz temizliği de düzenli olarak yapılmalıdır. Dişler arası yüzeylerin temizliği için her bireye uygun araçlar mevcuttur. Bunlar diş ipi ve çeşitli genişliklerdeki ara yüz fırçalarından oluşmaktadır.Ara yüz fırçaları ileri geri hareketlerle diş aralarında kullanılır. Diş ipi ise yaklaşık 40 cm kadar kopartılıp, iki elimizin orta parmaklarına sarılır, işaret ve baş parmaklarımızın arasında tutularak her ara yüzeye uygulanır. Diş ipini, diş arasına nazikçe yerleştirdikten sonra bir dişin etrafına sarıp, aşağı ve yukarı yönlerde hareket ettirilir. Ardından, aynı aradaki diğer dişin çevresine sarılır ve aynı şekilde aşağı yukarı yönlerde hareket ettirilir. Diş ipi, hafif bir direnç hissedene kadar diş eti oluğunun içine kadar yerleştirilmelidir.



6 ayda bir mutlaka kontrole gidin

Düzenli diş hekimi kontrolü ve ağız bakımının doğru teknikle yapılması sonucunda diş eti sağlıklı hale gelir ve sağlıklı diş eti kanamaz. Düzenli diş hekimi kontrolü, diş eti hastalığına bağlı olarak oluşabilecek diş kayıplarının önüne geçer.

Sigara kullanımı, diş eti problemini maskeleyebilir ve bu durum da hastayı yanıltabilir. Sigara içen hastalarda hiçbir belirti vermeden ilerleyebilen diş eti hastalığı diş kayıplarına sebep olabilir. Bu durumun önüne geçmek için kanama belirtisi olmasa da 6 aylık aralarla düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gidilmelidir.



Kaynak: Pembenar