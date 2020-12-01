İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken 29 yaşındaki güzel şarkıcı Rita Ora'nın son paylaşımı yine olay oldu. İç çamaşırsız paylaşım yapan şarkıcıya beğeni üstüne beğeni yağdı.

CESUR PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 16 milyon takipçisi olan Rita Ora, iç çamaşırsız giymeyi tercih ettiği beyaz bluzu ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcının paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni geldi. Takipçileri yorum yağdırdı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARI GÖZ KAMAŞTIRDI

Öte yandan Rita Ora, geçtiğimiz günlerde de göğüs dekolteli fotoğraflarını paylaşmıştı. Rita'nın pozlarına hayranlarından beğeni yağmıştı.