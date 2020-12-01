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Tül ve perde nasıl beyazlatılır şeker dökün!

Tül ve perdelerinizi beyazlatacak en değişik ama en etkili yöntemelerden birinin şeker olduğunu biliyor muydunuz? İşte tülleri beyazlatmanın en etkili yolları!

Tül ve perde nasıl beyazlatılır şeker dökün!
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Tüller nasıl beyazlar? Perdeler nasıl beyazlar? Bazen ne yaparsanız yapın tül ve perdelerin üzerindeki lekeler istediğiniz gibi çıkmaz. Sigara dumanı, kir ve tozdan dolayı kirlenen tüllerinizi beyazlatmanın en etkili yöntemlerini sizler için derledik. 

TOZ ŞEKER:

En değişik ama en etkili tül beyazlatma yöntemlerinden biri olan şekeri duymuş muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Tüllerinizin üzerine şeker dökerek bembeyaz olmasını sağlayabilirsiniz. Çamaşır makinasında yıkanan tüllerin üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker ekleyin ve ardından her zamanki programda tüllerinizi yıkayın. Hepsi bu kadar. 

KARBONAT:

Tüllerin beyazlamasını sağlayan yöntemlerden bir tanesi de karbonattır. Çamaşır makinasının deterjan gözüne 2 tatlı kaşığı karbonat koyun, ve çamaşırlarınızı her zamanki programda yıkayın. Hepsi bu kadar. 

SİRKE: 

Tüllerin beyazlamasını sağlayan bir başka etkili yöntem ise sirkedir. Çamaşır makinasının deterjan gözüne yarım çay bardağı eklemeniz yeterli olacaktır. Sirke tül ve perdelerin beyazlamasının yanı sıra yumuşamasına da yardımcı olacaktır. 

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