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Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı

Exxen adını verdiği yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı, komedyen Tolga Çevik ile anlaştı.

Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı
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TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yeni kurduğu platformu Exxen için komedyen Tolga Çevik ile anlaştı. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Ilıcalı, "Tolgshow 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" dedi.

SON BOMBASINI PATLATTI 

Birçok ünlü isimle anlaşan ve yakın zamanda programlara başlayacak olan Ilıcalı, son bombasını da patlattı. Exxen adını verdiği yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı, komedyen Tolga Çevik ile anlaştı. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.

ÜNLÜ KOMEDYEN TOLGA ÇEVİK İLE ANLAŞTI 

Yeni platformu hakkındaki gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ilıcalı, Tolga Çevik ile anlaştı. Müjdeli haberi duyuran Ilıcalı, "Başarılı komedyen Tolga çevik 'Tolgshow' programıyla 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" ifadelerini kullandı.

 

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