Hülya Avşar kimdir yeni projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor

Hülya Avşar'dan hayranlarını sevindirecek müjdeli haber geldi. Uzun süredir televizyonda görünmeyen Avşar kızı yeni projeyle ekranlara geri dönüyor. Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.

PRENSİPTE ANLAŞTI

Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.

BEĞENİ YAĞIYOR VE YORUM YAĞIYOR

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Sıkı takipçileri Hülya Avşar'ın yaptığı her paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar (d. 10 Ekim 1963, Balıkesir), Kürt asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve sunucu. Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Ailesi tarafından Kürtçe "malakan curri" diye çağırılırdı. Bu söz "sarışın" anlamına gelmektedirAnne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Hülya Avşar, Avşar-Pirebat Kürt aşiretine mensuptur.Babası Celal Kürt ve annesi Emral ise Türk kökenli bir aileye mensuptur.Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1982), fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.Kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. "Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası, şarkının çıkış klibiydi. Klip, Hülya Avşar'ın popo sallama sahnesi başta olmak üzere daha pek çok sahnesi ile bir kült haline geldi. Klip, feministlerin tepkisini topladı, ancak ikinci klip "Yürü Ya Kulum" oldukça feminist ve erkek karşıtı bir klip oldu.Albümden üçüncü klip bir Suat Suna şarkısı olan "Sensiz Kaldım" parçasına çekildi. Şarkı oldukça beğenildi ve pek çok kişi tarafından Avşar'ın söylediği en iyi şarkı olarak görüldü. Hülya Avşar artık 90'ların en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.