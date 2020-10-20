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Patatesli omlet nasıl yapılır vazgeçilmeziniz olacak!

Kahvaltıda değişik bir lezzet arayanlar buraya! Patatesli omlet tarifi ile sofralarınızı şenlendirmeye ne dersiniz? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı!

Patatesli omlet nasıl yapılır vazgeçilmeziniz olacak!
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Patesli omlet nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Her evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz, kahvaltı sofralarınızı renklendirecek şahane bir tarifle karşınızdayız. Siz de güne mutluluk dolu bir lezzetle başlamak isterseniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda patatesli omlet tarifi. 

Malzemeler:

1 adetpatates(haşlanmış)
1/2 adetkuru soğan
3 adetyumurta
1/2 çay kaşığıtuz
4 yemek kaşığısu
3 yemek kaşığızeytinyağı

 Hazırlanışı: 

Soğanı yarım ay şeklinde doğrayın. Tavaya zeytinyağını, soğanları ve tuzu koyup sotelemeye başlayın.Yumurtaları bir kasede su ile çırpın. Haşlanmış patatesi küpler halinde doğrayın.Soğanlar renk almaya başlayınca patatesleri ekleyin. Patatesler hafif ısınınca yumurtayı ekleyip sapatula ile malzemeleri her yere gelecek şekilde dağıtın.Tavanın kenarlarındaki yumurtalar beyazlamaya başlayınca tavayı 180 derecede ısıtılmış fırına koyun ve üzeri kuruyana kadar on dakika pişirin.Fırınınız yoksa tavaya bir kapak kapatın ve kısık ateşte pişirmeye devam edin.Pişen omleti bir tabağa ters çevirip sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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