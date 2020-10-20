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Ellerin yaşlanmasının nedeni nedir uzmanlar uyarıyor!

Tıpkı yüzümüz gibi ellerimizde zamana yenik düşüyor. Peki bunun nedeni nedir? İşte el yaşlanması hakkında bilinmesi gerekenler!

Ellerin yaşlanmasının nedeni nedir uzmanlar uyarıyor!
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Yaşlanmanın bir parçası olan ellerimizde zaman içerisinde oluşan doku kaybıyla birlikte kırışmaya başlıyor. Uzmanlar, yüzümüze gösterdiğimiz özenin ellerimize de gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki ellerin yaşlanmasının sebebi nedir? Medikal Estetik Hekimi Dr.Meltem Ayran  konu hakkında bilgiler verdi.   İşte sorunun detaylı yanıtı! 

El yaşlanmasının sebepleri 

El yaşlanması, yaşlanma sürecinin bir parçası, bunun sebeplerini şöyle sıralayabiliriz ; Eldeki kasların küçülmesi, deri altı yağ dokunun azalması, cildin esnekliğinin azalması, cilt altındaki tendon ve damarların daha görünür hale gelmesiyle, eller daha yaşlı ve yıpranmış görünür. Daha genç görünümlü eller için yapılacak uygulamalar var. El gençleşmesinde, yağ enjeksiyonu, dolgular(kalsiyum hidroksiapatit-radiesse, hyaluronikasit), lazer tedavileri, skleroterapi gibi yöntemler ve bunların kombinasyonları kullanılabilir.

Ellerimizi tıpkı yüzümüzü koruduğumuz gibi korumalıyız 

Kalsiyum hidroksiapatit (radiesse) bazlı dolgunun el gençleştirmede FDA onayı olduğunu belirten Dr. Ayran, yakın zamanda hyaluronikasit olarak Restylane Lyft isimli dolgunun da bu konuda ilk FDA onayını aldığını belirtti. Ellerimizi tıpkı yüzümüzü koruduğumuz gibi korumalı hatta daha çok nemlendirmeliyiz, ellerimize iyi bakmalıyız. Yüzümüz boynumuz ve ellerimiz yaşımızı belli eder. Güneşlenirken yüz, boyun ve ellerimizi korumak, fazla kurumasını engellemek gerekir.

Eğitim ve tecrübe sahibi hekime gitmek önem taşıyor 

El gençleşmesi için çok sayıda kişinin kliniğine başvurduğunu belirten Dr. Ayran, tüm diğer işlemlerde olduğu gibi erkeklerin de kadınlar kadar el gençleşmesine son yıllarda daha fazla önem verdiğini ekledi. Son yıllarda güzelleşme sektörüne bilgisi olmayan birçok insanın girdiğini ve insanlara yanlış uygulamalar yapıldığını, yanlış bilgiler verildiğini belirten Dr. Ayran, herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini ve bu konularda eğitim ve tecrübe sahibi bir hekime kendilerini emanet etmelerini tavsiye etti.  

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