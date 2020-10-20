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Sinan Özen'in kızının sağlık durumu nasıl yürek dağlayan açıklama mecalimiz kalmadı!

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 7. kez ameliyat oldu. Özen'in açıklaması ise yürekleri dağladı.

Sinan Özen'in kızının sağlık durumu nasıl yürek dağlayan açıklama mecalimiz kalmadı!
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Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü 7'nci ameliyat oldu. Kızının son durumu hakkında bilgi veren Özen, "Başarılı bir ameliyat oldu, bu konuyla ilgili tek bir kelime söylemeye mecalimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

''Mecalimiz kalmadı''

Ünlü sanatçı bugün bir Instagram hesabından açıklama yaparak, yaşadıkları zor süreci şöyle anlattı: "Bildiğiniz gibi Neva iki gün önce yedinci kez ameliyat oldu. Allah'ın yardımı ve sevenlerimizin duasıyla şükürler olsun başarılı bir ameliyat oldu. Gerçeği söylemek gerekirse bu uzun süreçte yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi. İnanın bu konuyla ilgili bırakın konuşmayı tek bir kelime söylemeye mecalimiz kalmadı. Ama Neva'ya manevi olarak pozitif enerji aktarmak için güçlü olmaya çalışıyoruz."

''Ameliyat güzel geçti,15 gün bekleyeceğiz'' 

"Son ameliyatımız çok başarılı geçti. Doktorlarımız başta olmak üzere Neva'mızın şifa bulması için emeği geçen, dualarıyla bize güç veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde ameliyatın olumlu sonuçlarını görebilmeyi umduğumuz on beş günlük bir bekleme sürecimiz var. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de sevenlerimizden dua istiyoruz. Allah'tan hem kızımız için hem de şifa bekleyen bütün hastalarımız için acil şifalar istiyor, herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Hürriyet

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