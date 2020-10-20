Sıla ve Hazer Amani ayrılıyor mu bomba iddia!

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin evlilklerinde kriz yaşadığı ve sık sık ayrılıp barıştığı iddiası ortaya atıldı. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ne diyecekleri merak ediliyor

Sosyal medyada henüz fotoğraflarını kaldırmayan ve birbirini takip etmeyi bırakmayan ikilinin, bu iddiaya ne diyeceği merak konusu oldu.

''Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük'' demişti

Geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Ünlü şef Hazer Amani, "Bebek haberleri yalan. Ama Allah büyük. Şimdilik öyle bir şey yok" açıklamasında bulunmuştu.