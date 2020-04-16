Egzamaya ne iyi gelir nötral sabun kullanın!

Vücudun verdiği alerjik tepkimelere bağlı olarak çıkan egzama, genellikle ellerde, bacaklarda ve ayaklarda görülse de vücudun herhangi bir yerinde de oluşabiliyor. Egzama rahatsız edici bir görünüme neden olsa da tehlikeli bir rahatsızlık değildir. Basit tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabiliyor. Peki egzama nedir? Nasıl tedavi edilir? İşte egzama hakkında merak edilen tüm bilgiler!

Egzama nedir?

Egzama bir alerji ya da stres sonucunda ciltte oluşan ve halk arasında yaygın olan bir deri hastalığıdır. Tehlikeli olmasa bile görüntü itibariyle rahatsız edicidir. Basit korunma yöntemleriyle egzama kontrol altında tutulabilir. Özellikle kış aylarında soğuk hava ve nem oranının düşük olması, su, sabun, deterjan, tozlu ortamlar, mesleklere özgü kimyasallar egzamaya neden olmaktadır.

Egzama belirtileri neler?

Egzama genellikle deride el ve ayakta bacaklarda saç diplerinde; kızarıklık, pullanma, kaşıntı, sulantı, yanma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Egzama ilk etapta içi su dolu kabarcıklar olarak kendini gösterir. Daha sonra bu kabarcıkların yerini kepeklenmeler, kabuklar alır ve son aşamada ciltte kalınlaşma gözlenir. Egzama hastalarında yaygın olarak enfeksiyon görülür, çünkü kolayca kuruyan, pullanan ve çatlayan deri mikroorganizmaların girişine olanak tanır. Egzama vücudun herhangi bir yerinde olabilir; ama daha çok ellerde, bacaklarda ve ayaklarda ortaya çıkar. Rahatsız edici bir görünüme neden olsa da tehlikeli bir rahatsızlık değildir.

Egzamaya ne iyi gelir?

Egzamadan korunmak ya da atak dönemini rahat geçirmeye yarayan önlemler şu şekildedir:

Egzamalı bölgeyi kaşımamaya ve tahriş etmemeye özen gösterilmelidir.

Ev sık sık havalandırılmalıdır.

Banyo sıklığı mevsime göre ayarlanmalıdır. Gün aşırı banyo yapmaya özen gösterilmelidir.

Sert lifler ve keseler kullanılmamalı, çok sıcak suyla banyo yapılmamalıdır.

Nötr sabun tercih edilmelidir.

Banyo sonrası tüm vücuda nemlendirici sürülmelidir.

Eller sık sık nemlendirilmelidir.

Eller ılık suyla yıkanmalı ve kağıt havluyla kurulanmalıdır.

Temizlik yaparken eldiven kullanılmalıdır.

Kışın yünlü giysiler direkt cilde temas ettirilmeden penye ya da içlik üzerine giyilmelidir.

Yünlü, polar halı ve battaniye gibi toz çeken eşyalar özellikle yatak odasından uzak tutulmalıdır.

Stresten uzak durulmaya çalışılmalıdır.

Çiğ sebze ve meyvelere, et ve balık ürünlerine çıplak elle temas edilmemelidir.

Sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.

Egzama tedavisi

Egzama tedavisinde kortizon dışı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, ıslak pansumanlar ve lokal kortikosteroidli pomadlar kullanılır. Atak sıklığını azaltmak, deriyi güçlendirmek amacıyla nötral sabunlar, bariyer kremler, nemlendiriciler, egzama eldivenleri ve egzama şampuanları önerilmektedir.

Evcil hayvanlarla temas sıklığı azaltılmalı

Atopik dermatit bazı hastalarda gıdalar, ev tozu akarları, evcil hayvanlarla temas sonrası alevlenebilir. Diyet listesi, evcil hayvanın ortamdan uzaklaştırılması, akarların ortamdaki miktarını azaltmak egzama üzerinde iyileştirici özelliğe sahiptir. Egzamada bitkisel tedavi için doktora danışılmalıdır. İnternette yer alan egzama bitkisel tedavi ürünleri ya da bitkisel kürlerin yan etkileri bulunabileceği için mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Ev işlerinde eldiven kullanılmalı

Ellerinde egzama sorunu olanların gece yatarken ya da ev işi yapan kadınların kullandığı eldivenler koruyucu olabilir. Egzama eldivenleri, pamuklu ya da penye gibi kumaşlardan üretilmektedir ve egzamaya neden olan alerjenlerle etkileşimi kesmek için etkili olabilmektedir Temizlik yapan ya da kimyasal ürünlerle uğraşanların kullanabileceği bu eldivenler yine doktora danışılmadan alınmamalıdır.