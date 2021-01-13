Kısa saç bakımı nasıl yapılır saçınızı düzenli olarak kestirin!

Hepimiz uzun saçlara bakmanın temellerini biliyoruz; saçları tararken nazik olmalıyız, kırık uçları aldırmalıyız, saç kremi kullanmalıyız... Ve evet, aslında bu kurallar her uzunluk için geçerlidir ancak özellikle kısa saçlar için dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları var, gelin onlara bakalım...

Saçınızı düzenli olarak kestirin

Kısa saçlarınız yüzünden kuaföre sık sık kesim için gitmenize gerek olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Saçınızın sağlıklı kalması için en az ayda bir kuaförünüzü gerçekten ziyaret etmelisiniz. Saçınız ayda yaklaşık yarım inç uzayabilir, bu nedenle kısa saç stilinizi taze tutmak için hak ettiği özeni ve ilgiyi gösterin!

Fazla taramadan kaçının

Kısa saçta uyulması gereken ilk kurallardan biri, çok fazla taramaktan kaçınmaktır. Uzunluğundan dolayı zaten dolaşması çok zordur, bu nedenle her gün taramanız sadece saçın doğal yağ dokusunu bozabilir. Bu da saçınızın daha hızlı yağlanmasına yol açar. Bu nedenle kısa saçlarınızı çok sık taramamaya özen gösterin, bırakın doğal kalsınlar.

Soğuk suyla yıkayın

Duşunuzu kısa ve keskin bir soğuk su püskürterek bitirmek, saçınıza daha uzun süre kalıcı bir parlaklık kazandırır. Soğuk su; saç köklerinize şok etkisi yapar ve üst deri kapanır. Yumuşak, parlak bir yüzeye ulaşırsınız. Saçlarınızı kuruturken verdiğiniz soğuk hava da aynı etkiyi gösterir.

Saç şekillendirici kullanımını azaltın

Kısa saçlarınız varsa kendinizi her gün şekillendirici kullanmam gerek diye şartlamayın. Düzleştirici, bukle maşası, hatta saç kurutma makinesi gibi ürünleri aşırı kullanmak saçınıza zarar verebilir. Hatta renk kaybına, kuruluğa ve kırık uçlara neden olabilir. Üstelik saçlarınız kısa olduğu için bu hasar çok daha kolay fark edilir hale gelecektir. Bu nedenle bu ürünlerin kullanımını azaltmakta fayda var.

Kuru şampuan

Saçlarımızı her gün yıkamanın saçları yağlandırdığı birçok saç uzmanı tarafından söyleniyor. Kuru şampuan ise böyle durumlarda gerçek bir kurtarıcı oluyor. Aslında her saç uzunluğundaki kadınlar için son yılların en önemli buluşlarından biri diye düşünüyoruz! Kuru şampuanlar saçınızı saniyeler içinde yağlı görünümden parlak ve dolgun hale getirebilir!