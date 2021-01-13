Beslenme eksikliği belirtileri kuru bir cildiniz varsa...

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinlerle sağlıklı bir bedene sahip oluruz. Eğer bazı besinlerde eksikliğiniz varsa, vücudunuz bunu çeşitli rahatsızlıklar ya da belirtilerle size gösterir. Cildimiz de bu besin eksikliğini görebileceğimiz en önemli yer. İşte cildinize bakıp anlayabileceğiniz besin eksikliği belirtileri...

Dudaklarda görülen uçuklar

Uçuklara bir virüs neden olur, ancak bazen yeterli E vitamini aldığınızdan emin olarak uçuk oluşumunu engelleyebilirsiniz. Elbette, tekrarlayan uçuklarınız olursa veya iyileşmezse doktorunuza danışmanızda fayda var. E vitamini; bitkisel yağlarda, sert kabuklu yemişlerde ve yeşil yapraklı yiyeceklerde bulunur.

Kepek sorunu çinko eksikliğinden!

Saçınızdan çıkan o beyaz pullar hiçbir zaman güzel değildir. Üstelik koyu renkler giyiyorsanız, tamamen ortaya çıkabilir. Yapılan birçok araştırma sonrası kepeğin çinko eksikliğinin bir sonucu olabileceği ortaya çıktı. Et, en iyi çinko kaynaklarınızdan biri olduğu için vejeteryanlar bu konuda yetersiz kalabilir. Et ve deniz ürünlerine ek olarak fasulye, yoğurt, kuruyemiş ve peynir de çinko içerir.

Tekrarlayan akne

C vitamini sağlıklı bir cilt için önemlidir ve cildinizin temiz ve lekesiz kalmasına yardımcı olabilecek bir antioksidandır. C vitamini narenciye, çilek, kivi ve biberden elde edilebilir. Hala yeterince almadığınızı düşünüyorsanız, doktorunuzla beslenmenizdeki eksiklikleri doldurmanıza yardımcı olabilecek bir takviye hakkında konuşun.

Ellerdeki kırışıklık

Ellerinizdeki kırışıklıklara ve rengine bakın. Etraflarındaki alandan daha solgun mu yoksa daha açık mı görünüyorlar? Bu, demir eksikliğiniz olduğu anlamına gelebilir. Demir, vücudunuz boyunca oksijeni taşır ve kansızlığı önlemeye yardımcı olur. Kadınlar daha yüksek demir eksikliği riski altındadır, bu nedenle alımınızı takip etmek gerçekten işe yarar. Demir; kırmızı et, istiridye, fasulye, bezelye, pirinç ve yumurtalarda bol miktarda bulunur.

Kuru cilt tipi

Hava soğuduğunda cildin biraz kuruması normaldir, ancak tekrarlayan veya akut kuru cilt, yeterli A ve C vitamini almadığınız anlamına gelebilir. A ve C vitaminleri birlikte kullanıldığında cildin sağlıklı ve nemli kalmasına yardımcı olur. Kuru cildi uzak tutmak için yeterince su içtiğinizden de emin olmalısınız.