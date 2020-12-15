Sivilce yok eden besinler neler avokado mucizesine şahit olun!

Sivilceler pek çok insan için can sıkıcı bir cilt problemi. Sivilcelerin oluşmasında genellikle günlük hayatta tükettiğimiz bazı besinlerin neden olduğu söylenir. Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için gerekli olan gıdalardan farklı değil elbette. İşte sivilceleri kökünden kurutan besinler!

Avokado mucizesi

Avokado E vitamini bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Genellikle tatsız olduğu için beğenilmeyen bu meyve sivilceleri de gideriyor. E vitamini bakımından oldukça zengin olan bu meyve cildinizin nem dengesini korumaya yardımcı olarak cildi canlandırmaktadır. Cildinizi doğal yollarla nemlendirmek istiyorsanız bol bol avokado yiyebilirsiniz.

Mutlaka bol bol su için!

Su tabiki her derde deva! Bol bol su içmenini nasıl ki vcut sağlığına faydaları varsa aynı şekilde cilt sağlığına da faydaları bulunmaktadır. Sivilcelerden kurtulmanın en etkili yollarından en önemlisi bol miktarda su içmektir. Su cildinizi nemli tutarak sivilceye neden olan kimyasalların temizlenmesini sağlamaktadır.

Yeşil çay

Yeşil çay cilt bozulmalarının önüne geçmeye yardımcı olmaktadır. Tam bir antioksidan kaynağı olan yeşil çay, özellikle sivilcelerin kızarıklığına, şişliğine ve ağrısına iyi gelmektedir. Düzenli olarak yeşil çay içmek sivilce oluşumunuzu engelleyecektir.

Kalsiyum deposu sütten vazgeçmeyin!

Sağlıklı bir cildin sırrı tabik hiç şüphesiz düzenli olarak süt içmekten geçiyor. Özellikle hem A vitamini hem de D vitamni açısından oldukça faydalı olan süt harika bir kalsiyum kaynağı olasının yanı sıra bebek gibi bir cildin de sırrını oluşturuyor.