search menu
search
close

Sivilce yok eden besinler neler avokado mucizesine şahit olun!

Sivilceleri yok eden yiyecekler neler? Can sıkıcı sivilcelerden bazı besinleri diyetinize ekleyerek kurtulabilirsiniz. İşte o besinler!

Sivilce yok eden besinler neler avokado mucizesine şahit olun!
-A A+

Sivilceler pek çok insan için can sıkıcı bir cilt problemi. Sivilcelerin oluşmasında genellikle günlük hayatta tükettiğimiz bazı besinlerin neden olduğu söylenir.  Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için gerekli olan gıdalardan farklı değil elbette. İşte sivilceleri kökünden kurutan besinler!

Avokado mucizesi

Avokado E vitamini bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Genellikle tatsız olduğu için beğenilmeyen bu meyve sivilceleri de gideriyor. E vitamini bakımından oldukça zengin olan bu meyve cildinizin nem dengesini korumaya yardımcı olarak cildi canlandırmaktadır. Cildinizi doğal yollarla nemlendirmek istiyorsanız bol bol avokado yiyebilirsiniz. 

Mutlaka bol bol su için! 

Su tabiki her derde deva! Bol bol su içmenini nasıl ki vcut sağlığına faydaları varsa aynı şekilde cilt sağlığına da faydaları bulunmaktadır. Sivilcelerden kurtulmanın en etkili yollarından en önemlisi bol miktarda su içmektir. Su cildinizi nemli tutarak sivilceye neden olan kimyasalların temizlenmesini sağlamaktadır. 

Yeşil çay

Yeşil çay cilt bozulmalarının önüne geçmeye yardımcı olmaktadır. Tam bir antioksidan kaynağı olan yeşil çay, özellikle sivilcelerin kızarıklığına, şişliğine ve ağrısına iyi gelmektedir. Düzenli olarak yeşil çay içmek sivilce oluşumunuzu engelleyecektir. 

Kalsiyum deposu sütten vazgeçmeyin! 

Sağlıklı bir cildin sırrı tabik hiç şüphesiz düzenli olarak süt içmekten geçiyor. Özellikle hem A vitamini hem de D vitamni açısından oldukça faydalı olan süt harika bir kalsiyum kaynağı olasının yanı sıra bebek gibi bir cildin de sırrını oluşturuyor. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Muhteşem bir lezzet: Kadayıf dolması Muhteşem bir lezzet: Kadayıf dolması
Tatlı
Şarkıcı Deniz Seki, son paylaşımında zayıflığıyla olay oldu! Şarkıcı Deniz Seki, son paylaşımında zayıflığıyla olay oldu!
Magazin
En Güncel Galeriler
Miami'de tatil yapan Şeyma'dan cüretkar pozlar!
Miami'de tatil yapan Şeyma'dan cüretkar pozlar!
Deniz paylaşımıyla sınırları zorladı! Bacaklarını öyle bir açtı ki...
Deniz paylaşımıyla sınırları zorladı! Bacaklarını öyle bir açtı ki...
Sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı!
Sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı!
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber var!
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber var!
Bal kabağı ile spor yapan ünlü modelin iç çamaşırı koptu!
Bal kabağı ile spor yapan ünlü modelin iç çamaşırı koptu!
Coşkun Sabah yıllar sonra itiraf etti: Hülya beni Tanju Çolak'la...
Coşkun Sabah yıllar sonra itiraf etti: Hülya beni Tanju Çolak'la...
Önceki Haberler
Periton diyalizi hastaları koronavirüsten daha iyi korunuyor!
Periton diyalizi hastaları koronavirüsten daha iyi korunuyor!
Ruh eşinizle tanışmadan önce bilmeniz gereken 5 gerçek!
Ruh eşinizle tanışmadan önce bilmeniz gereken 5 gerçek!
6 adımda ışıltılı saçlara kavuşun!
6 adımda ışıltılı saçlara kavuşun!
Adet öncesi dönemde daha iyi uyumanın 5 yolu!
Adet öncesi dönemde daha iyi uyumanın 5 yolu!
İncecik olmanın sırrı bu çayda saklı!
İncecik olmanın sırrı bu çayda saklı!
Sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken 6 muhteşem sebze!
Sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken 6 muhteşem sebze!
Nusret Gökçe 850 bin TL'ye müdür arıyor! İki şartı var!
Nusret Gökçe 850 bin TL'ye müdür arıyor! İki şartı var!
Tadına doyum olmaz: Perde pilavı
Tadına doyum olmaz: Perde pilavı
Yorumlar