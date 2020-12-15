Ruh eşi ne demek onunla olan bağınız hiçbir zaman kopmaz!

İlişkilerde en çok tartışılan konulardan biri de 'ruh eşi' kavramıdır. Aşk, ilişkiler, sevgililik söz konusu olduğunda 'ruh eşi var mıdır?' soruları da sorulmaya başlanır. İnsanların genellikle iki insanın arasındaki uyumu gözeterek tanımladığı 'ruh eşi' hakkında bilinmeyenleri sizin için araştırdık.

Ruh eşi aşık olduğunuz biri olmak zorunda değil

Ruh eşi kavramıyla ilgili en yanlış algılardan biri şu ki; aslında bir ruh eşi ile aşk yaşamak, onunla sevgili olmak durumunda değiliz. Ruh eşlerinin asıl amacı bizi hazır olduğumuz anda daha iyi, hatta en iyi oluş halimize hazırlamaktır. Bu, aşk ile de gelebilir, nasihat veren bir akraba da olabilir, hatta hayatımızı ciddi anlamda etkileyen bir arkadaşımız bile olabilir.

Onun ruh eşiniz olduğunu karşılaştığınız anda anlayabilirsiniz

Ruh eşimizin, biz dünyaya gelmeden önce belirlendiğine inanılır, kimin olduğu bu yüzden anlarsınız. Büyük ihtimalle hayatınızın bir noktasında aynı yerlerde bulunmuşsunuz, yakın noktalarda yaşamışsınız veya ortak arkadaşlar edinmişsinizdir. Ve doğru anda bir araya geldiğinizde o kişinin bir eş olduğunu bilirsiniz, ruhunuzdan bir parçadır, sadece fark edersiniz.

Ruh eşinizle sonsuza dek birlikte olmayabilirsiniz

Hepimiz daha farklı düşünürüz aslında, fakat ruh eşleri sadece bizi daha iyi, daha farkında, daha yüce bir kişilik haline ulaştırma görevi taşıyan adeta bir katalizördür. Evet, kimi zaman hayat boyu yanımızda olabilirler, fakat ayrılma zamanımız geldiğinde biliriz ki, biz de değişmişizdir.

Ruh eşinizle olan bağınız hiçbir zaman kopmaz

Ruh eşiniz ile karşılaştıktan sonra, ayrılsanız bile aranızdaki bağ halihazırda farklı bir enerji akışıdır, hiçbir olay, mekan veya zaman bu bağın arasına giremez. Her zaman siz birbirinizi biliyor olacaksınız. Bu aslında sadece yaşanılarak edinilebilecek bir deneyimdir.

Ruh eşiniz ile karşılaşmak için niyet edin

Ruh eşleri; ruhunuzun, yaşantınızın ve varlığınızın bulunduğu aşamaya göre farklılaşır, bu birden fazla kişi olabilir. Eğer ruh eşinizi kaybettiyseniz umutsuzluğa kapılmayın, gelişiminiz her daim devam etmektedir ve diğer bir ruh eşine hazırlanıyor olabilirsiniz, temiz bir kalp ve istek ile dilemeye devam edin. Ruh eşi hayatınızın deneyimi olabilir, yaşamınız boyu karşınıza çıkacak olan eşleri değerlendirebilirsiniz. En güzel deneyimler içinse farkında olun, ruhunuza eş bir ruh mutlaka size gelecektir.