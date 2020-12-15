Adet dönemi öncesi uyku bozukluğu nasıl giderilir yavaş müzikler dinleyin!

Regl döneminde kadınlarda hormonal değişiklikler görülüyor. Östrojen hormonunun azalmasıyla mutluluk hormonunu da düşük seviyelere gelir. Mutluluk hormonu olarak bilinen bu “serotonin” hormonu anksiyete, huzursuzluk, yorgunluk hatta migren tipi baş ağrılarına yol açabiliyor. Bu sebeple uyku düzeninizde oluşan bozulmaları giderebilmek adına birkaç tavsiye paylaştık.

Yavaş müzikler dinleyin

Yatmadan önce bir saat kadar yavaş tempolu, yumuşak müzikler dinlemek, fiziksel gerginliğinizi azaltacağı için uykuya daha kolay geçmenize yardımcı olacaktır. International Journal of Nursing Studies dergisinde yayınlanan bilimsel araştırmalar, bu tür müzikler dinledikten sonra uyumanın daha faydalı, daha dinlendirici ve daha efektif olacağı yönünde sonuçlara ulaştı.

Temiz olun

Sıcak bir duşun ardından temiz bir odada, yeni yıkanmış çarşafların üzerinde ve tertemiz pijamalarla uyumak, uyku kalitenizi arttıracaktır. Odanızın iyice havalandırılmış olduğundan emin olun. Temiz havası olan ve derli toplu bir yerde bulunmak, psikolojik olarak daha rahat ve güvende hissetmenize yardımcı olacak, bu sayede daha iyi uyuyabileceksiniz.

Aromaterapinin gücünden yararlanın

Yastığınızın içine koyacağınız minik bir lavanta kesesi, yatağınıza damlatacağınız birkaç damla lavanta yağı, yatmadan önce koklayacağınız bir-iki damla yasemin yağı da daha kolay uyumanıza yardımcı olabilir. Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamanıza yardımcı olan bu yağlar, özellikle adet öncesi dönemde vücudunuzda oluşabilecek gerginlikleri azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Meditasyon yapın

Uyku saati yaklaşırken 20-30 dakika kadar sessizce oturun ve nefesinizi dinleyin. Sadece nefesinize konsantre olmak, sizi geçmiş ve gelecek ile ilgili düşünmekten alıkoyar ve sadece o anın içinde gevşemenize yardımcı olur. Düzenli bir meditasyon pratiği, hem adet öncesi dönemde daha rahat hissetmenize yardımcı olur, hem de adet döneminizin ilk günlerinde kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlar. Eğer yoga yapıyorsanız, uyku saatinden önce yapacağınız gevşeme içeren yoga hareketleri de yardımcı olacaktır.

Akupresür kullanın

Vücudumuzdaki belli noktaların uyarılması ile belirli etkiler sağlamayı temel alan akupresür, birçok rahatsızlığa olduğu gibi uykusuzluğa da iyi gelen bazı noktalar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu yönteme göre, bileğinizin dış tarafına yakın olan ve ‘Shen Men’ noktası olarak adlandırılan noktaya bası uyguladığınızda, daha rahat bir uyku çekeceğiniz söylenir. Denemekte fayda var!