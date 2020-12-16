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Yulaflı atıştırmalık tarifi at çantana gitsin!

Kahvaltı hazırlamaya zamanı olmayanlar buraya! Pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu yulaflı atıştırmalıklara hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı!

Yulaflı atıştırmalık tarifi at çantana gitsin!
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Yulaflı atıştırmalık nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltı hazırlamaya vakit bulamayanlar buraya! Çok pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu atıştırmalıklara hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER:

3 adet muz
2 su bardağı yulaf
2 yemek kaşığı badem
1 yemek kaşığı kuru üzüm
1 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi
1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI: 

Muzları sulandırmadan çatal yardımıyla ezin.Yulaf ve diğer malzemeleri çok sulandırmadan karıştırın. Karışımı dolapta 15-20 dakika bekletin.Fırını fansız programda 160 dereceye ayarlayın.Dinlenen kurabiye hamurunu avuç içinizde yuvarlayarak tepsiye yerleştirin.Tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine bastırarak hamuru hafifçe yayın.15 dakika her iki yüzünü de iyice pişirin. İyice soğutun ve saklama kutusuna kaldırın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

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