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KOAH nedir akciğerde kapanan hava kesecikleri neden oluyor!

Nefes darlığı ve öksürüğe neden olan KOAH hastalığının ilk evresinin belirtisilerinden biri de merdiven çıkarken ya da koşarken nefes almakta zorlanmak.

KOAH nedir akciğerde kapanan hava kesecikleri neden oluyor!
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En sık rastlanan akciğer hastalıklarından olan KOAH, akciğerde bulunan hava keseciklerinin tıkanması sonucu nefes almada güçlük ve öksürük şikayetlerine neden oluyor. KOAH hastalığında, ilk evre belirtileri görülmeye başladığı andan itibaren hekime başvurmak gerekiyor. Tedavisinde ise ilk olarak sigara kullanılıyorsa bırakmak öncelikli adım oluyor. İşte KOAH hastalığına dair tüm merak edilenler!

KOAH nedir?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı kelimelerinin baş harfleri ile adlandırılan Koah hastalığı, akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu; solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalıktır. Nefes alma ile birlikte akciğerlere dolan temiz hava bronşlar tarafından emilir ve temiz hava içerisinde yer alan oksijen, kan ile dokulara ulaştırılır. Koah hastalığının oluştuğunda bronşlar tıkanarak akciğer kapasitesinin büyük oranda azalmasına neden olur. Bu durumda alınan temiz hava akciğerlerden yeteri kadar emilemez, dolayısıyla kan ile dokulara yeterli oksijen iletimi sağlanamaz.

KOAH hastalığı belirtileri

- Hastalığa bağlı olarak akciğer kapasitesi büyük oranda azalırken dokulara yeterli miktarda oksijen iletimi sağlanamayacağından başta nefes darlığı olmak üzere öksürük ve balgam gibi belirtiler gözlenir. 

- Başlangıç evresinde hızlı yürüme, merdiven çıkma ya da koşma gibi aktiviteler sonucunda ortaya çıkan nefes darlığı problemi, hastalığın ilerleyen evrelerinde uyku sırasında dahi gözlenebilen bir problem halini alır. 

Tedavisinde ilk adım sigaranın bırakılması

Koah tedavisi genellikle hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik değil, belirti ve rahatsızlıkların şiddetinin azaltılmasına yönelik girişimler içerir. Bu noktada tedavi için uygulanacak ilk adım, eğer kullanılıyorsa sigaranın bırakılması ve hava kirliliği bulunan ortamlardan uzaklaşılması olmalıdır. Sigaranın bırakılması ile birlikte bronşlardaki tıkanıklık şiddeti bir nebze hafifler ve kişinin nefes darlığı şikayeti büyük oranda azalır. 

- Öksürük ve balgam problemi ise yine başlangıç evrelerinde yalnızca sabah saatlerinde ortaya çıkan birer belirti olarak görülse de hastalığın ilerlemesi ile birlikte şiddetli öksürük ve yoğun balgam gibi Koah belirtileri gözlenir.  

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