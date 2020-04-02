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Tarçınlı misket kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!

Tarçınlı misket kurabiye annelerin yaptığı eşsiz tatta bir kurabiye. Peki tarçınlı misket kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yanıtı...

Tarçınlı misket kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılan lezzet!
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Çayınızın, kahvenizin yanında iyi gidecek tek lokmalık harika bir tarifle karşınızdayız. Tarçının muhteşem kokusuyla ve ağızda dağılan kıvamıyla mest eden bu kurabiyeyi mutlaka deneyin. Bolca yapıp kavanozların içerisinde uzun süre saklayabileceğiniz, canınız tatlı çektiğinde ağzınıza minik bir atıştırmalık olarak atabileceğiniz bir tarif! İşte tarçınlı misket kurabiye tarifi!

Malzemeler:

200 gram tereyağı(oda sıcaklığında)
1 su bardağı pudra şekeri
2 su bardağı un
1 paket vanilin
1 çay kaşığı tarçın
1/2 çay kaşığı tuz

Kaplamak için

1/2 çay kaşığı tarçın
1 su bardağı pudra şekeri

Yapılışı:

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağına azar azar pudra şekerini ekleyerek çırpmaya başlayın. Karışım kremamsı bir kıvam aldıktan sonra azar azar ununu ilave edip karıştırın. Spatula veya mikserin pedal başlığıyla bu kısmı gerçekleştirin.
Son olarak vanilin, tuz ve tarçını ekledikten sonra kurabiye hamurunu kıvamını alana dek yoğurun ve ardından streçleyip en az 30 dakika tercihen 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Buzdolabından çıkardıktan sonra kurabiye hamurunuzdan misket büyüklüğünde parçalar yuvarlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-13 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 5-10 dakika kadar kurabiyeleri oda sıcaklığından dinlenmeye bırakın.

Kurabiyeler kaplamak için tarçın ve pudra şekerini geniş bir kapta karıştırın.Pişen kurabiyelerinizi tarçın ve pudra şekeri karışıma bulayın. Dilerseniz tamamen soğuduktan sonra tekrar pudra şekerli karışıma bulayın. Ağzı kapalı bir kapta oda sıcaklığında 4-5 gün boyunca bayatlamadan tazeliğini koruyacaktır, afiyet olsun!

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