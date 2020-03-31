Koltuk altı ağrısı neden olur koltuk altını tahriş eden giysiler sebebi!

Koltuk altı ağrıları pek bilinmese de her insanın hayatı boyunca bir kez başına gelmiş şikayetlerden bir tanesidir. Koltuk altı ağrıları çeşitli nedenlere bağlı olarak kendini gösterebiliyor. Bunlar epilasyon gibi basit nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan kısa süreli semptomlardan ibaret olabileceği gibi tümör ve kanser oluşumu gibi ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabiliyor. Peki koltuk altı ağrısı nedir? Neden olur? Tedavi yöntemleri neler? Merak edilen bu soruların yanıtları haberimizde...

Koltuk altı ağrısı nedir?

Koltuk altı bölgesinde yanma, sızlama tipinde veya donuk şekilde hissedilen tüm ağrılar, koltuk altı ağrısı olarak adlandırılır. Bu ağrıların en yaygın nedeni jilet veya sir ağda gibi yöntemlerle yapılan epilasyon işlemleri sonrasında veya sürtünme ile koltuk altını tahriş edebilecek giysilerin kullanımı sonucunda koltuk altı bölgesindeki ciltte tahrişlerin meydana gelmesidir. Epilasyon işlemlerinin daha sık olması, sütyen kullanımı gibi nedenlere bağlı olarak koltuk altı ağrıları kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bu en yaygın neden olmakla birlikte koltuk altı ağrısının oluşumunda rol oynayabilecek çok farklı ve çok daha ciddi nedenler de söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla koltuk altı ağrıları hafife alınmamalı, özellikle de birkaç günden uzun sürmesi halinde hekimlere başvurulmalıdır.

Koltuk altı ağrısı belirtileri neler?

Koltuk altı ağrısı adından da anlaşılacağı üzere koltuk altında çeşitli şekillerde ve şiddette hissedilebilen ağrılarla kendini gösterir. Fakat bu ağrıların kişi tarafından nasıl hissedildiği ve ağrıyla birlikte görülen diğer belirtiler, koltuk altında ağrıya neden olan soruna bağlı olarak değişebilir. Kıl dönmesi, kıl köklerinin iltihaplanması veya zona gibi viral hastalıklar koltuk altında ağrıya neden olabilen durumlardan birkaçı olmakla birlikte bu gibi durumlarda döküntüler ve kızarıklıklar gibi belirgin cilt rahatsızlıkları önemli belirtiler arasında yer alır.

Yorucu spor aktiviteleri sonrasında ve kas spazmı durumlarında oluşan koltuk altı ağrılarında ise koltuk altı ile birlikte kol, omuz ve göğüs gibi bölgelerde de çeşitli şiddette ağrıların görülmesi muhtemeldir. Tüm bu belirtilerin bir haftadan uzun sürmesi veya günlük yaşamı olumsuz etkileyecek boyutta şiddetlenmesi durumlarında sağlık profesyonellerinden yardım alınmalıdır.

Koltuk altı ağrısı neden olur?

Sağ veya sol koltuk altı ağrısı oluşumuna neden olabilecek olası nedenlerden bazıları şunlardır:

- Yaralanma veya zorlanma gibi nedenlere bağlı olarak koltuk altında ağrıya neden olabilecek kaslara ilişkin sorunlar,

- Tenis gibi kolda ani hareketler gerektiren spor aktiviteleri, ağırlık kaldırma gibi zorlayıcı egzersizler,

- Göğüs ve üst kol kaslarında oluşan iltihaplanma ve burkulmalar,

- Kontakt dermatit,

- Terleme veya deodorant, çamaşır deterjanı gibi kimyasallar nedeniyle oluşan alerjik reaksiyonlar,

- Hidradenitis Suppurativa (koltuk altında inflamasyonlu şişliklere neden olan bir tür deri hastalığı),

- Zona hastalığı,

- Lenf düğümlerinin şişmesi,

- Periferik arter hastalığı,

- Meme kanseri.

Koltuk altı ağrısı tedavisi

Koltuk altı ağrısı sorunu olan bireylerde nasıl bir tedavi planı izleneceği, ağrıya neden olan faktörlere göre belirlenir. Kas gerginliğine bağlı olarak ortaya çıkan koltuk altı ağrılarında dinlenme ve soğuk kompres uygulamaları ağrıların hafifletilmesine büyük oranda yardımcı olur. İlk birkaç gün buz kompresinin ardından sonraki günlerde dolaşımı destekleyerek iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla ısı ve gerdirme uygulamaları da tercih edilebilir. Zona hastalığı söz konusu ise hastalığa neden olan herpes virüsüne yönelik antiviral ilaç uygulamaları yapılır. Ağrının çok şiddetli olması halinde hekim tarafından kapsaisin veya lidokain gibi uyuşturan ilaçların kullanımı önerilebilir.