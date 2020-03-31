search menu
search
close

Koltuk altı ağrısı neden olur koltuk altını tahriş eden giysiler sebebi!

Zaman zaman yaşanan koltuk altı ağrılarının birçok sebebi olmakla birlikte, koltuk altını tahriş eden giysiler de bu soruna yol açıyor.

Koltuk altı ağrısı neden olur koltuk altını tahriş eden giysiler sebebi!
-A A+

Koltuk altı ağrıları pek bilinmese de her insanın hayatı boyunca bir kez başına gelmiş şikayetlerden bir tanesidir. Koltuk altı ağrıları çeşitli nedenlere bağlı olarak kendini gösterebiliyor. Bunlar epilasyon gibi basit nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan kısa süreli semptomlardan ibaret olabileceği gibi tümör ve kanser oluşumu gibi ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabiliyor. Peki koltuk altı ağrısı nedir? Neden olur? Tedavi yöntemleri neler? Merak edilen bu soruların yanıtları haberimizde...

Koltuk altı ağrısı nedir?

Koltuk altı bölgesinde yanma, sızlama tipinde veya donuk şekilde hissedilen tüm ağrılar, koltuk altı ağrısı olarak adlandırılır. Bu ağrıların en yaygın nedeni jilet veya sir ağda gibi yöntemlerle yapılan epilasyon işlemleri sonrasında veya sürtünme ile koltuk altını tahriş edebilecek giysilerin kullanımı sonucunda koltuk altı bölgesindeki ciltte tahrişlerin meydana gelmesidir. Epilasyon işlemlerinin daha sık olması, sütyen kullanımı gibi nedenlere bağlı olarak koltuk altı ağrıları kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bu en yaygın neden olmakla birlikte koltuk altı ağrısının oluşumunda rol oynayabilecek çok farklı ve çok daha ciddi nedenler de söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla koltuk altı ağrıları hafife alınmamalı, özellikle de birkaç günden uzun sürmesi halinde hekimlere başvurulmalıdır.

Koltuk altı ağrısı belirtileri neler?

Koltuk altı ağrısı adından da anlaşılacağı üzere koltuk altında çeşitli şekillerde ve şiddette hissedilebilen ağrılarla kendini gösterir. Fakat bu ağrıların kişi tarafından nasıl hissedildiği ve ağrıyla birlikte görülen diğer belirtiler, koltuk altında ağrıya neden olan soruna bağlı olarak değişebilir. Kıl dönmesi, kıl köklerinin iltihaplanması veya zona gibi viral hastalıklar koltuk altında ağrıya neden olabilen durumlardan birkaçı olmakla birlikte bu gibi durumlarda döküntüler ve kızarıklıklar gibi belirgin cilt rahatsızlıkları önemli belirtiler arasında yer alır.

Yorucu spor aktiviteleri sonrasında ve kas spazmı durumlarında oluşan koltuk altı ağrılarında ise koltuk altı ile birlikte kol, omuz ve göğüs gibi bölgelerde de çeşitli şiddette ağrıların görülmesi muhtemeldir. Tüm bu belirtilerin bir haftadan uzun sürmesi veya günlük yaşamı olumsuz etkileyecek boyutta şiddetlenmesi durumlarında sağlık profesyonellerinden yardım alınmalıdır.

Koltuk altı ağrısı neden olur?

Sağ veya sol koltuk altı ağrısı oluşumuna neden olabilecek olası nedenlerden bazıları şunlardır:

- Yaralanma veya zorlanma gibi nedenlere bağlı olarak koltuk altında ağrıya neden olabilecek kaslara ilişkin sorunlar,
- Tenis gibi kolda ani hareketler gerektiren spor aktiviteleri, ağırlık kaldırma gibi zorlayıcı egzersizler,
- Göğüs ve üst kol kaslarında oluşan iltihaplanma ve burkulmalar,
- Kontakt dermatit,
- Terleme veya deodorant, çamaşır deterjanı gibi kimyasallar nedeniyle oluşan alerjik reaksiyonlar,
- Hidradenitis Suppurativa (koltuk altında inflamasyonlu şişliklere neden olan bir tür deri hastalığı),
- Zona hastalığı,
- Lenf düğümlerinin şişmesi,
- Periferik arter hastalığı,
- Meme kanseri.

Koltuk altı ağrısı tedavisi

Koltuk altı ağrısı sorunu olan bireylerde nasıl bir tedavi planı izleneceği, ağrıya neden olan faktörlere göre belirlenir. Kas gerginliğine bağlı olarak ortaya çıkan koltuk altı ağrılarında dinlenme ve soğuk kompres uygulamaları ağrıların hafifletilmesine büyük oranda yardımcı olur. İlk birkaç gün buz kompresinin ardından sonraki günlerde dolaşımı destekleyerek iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla ısı ve gerdirme uygulamaları da tercih edilebilir. Zona hastalığı söz konusu ise hastalığa neden olan herpes virüsüne yönelik antiviral ilaç uygulamaları yapılır. Ağrının çok şiddetli olması halinde hekim tarafından kapsaisin veya lidokain gibi uyuşturan ilaçların kullanımı önerilebilir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kendinizi sürekli üzgün hissediyorsanız... Kendinizi sürekli üzgün hissediyorsanız...
Psikoloji
Pürüzsüz bir cildin sırrı burada! Pürüzsüz bir cildin sırrı burada!
Cilt Bakımı
En Güncel Galeriler
Ünlü modelin karantinadaki bikinili pozları olay oldu!
Ünlü modelin karantinadaki bikinili pozları olay oldu!
Banyoya bile sığmıyordu son halini gören inanamıyor!
Banyoya bile sığmıyordu son halini gören inanamıyor!
Ünlü YouTuber'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor!
Ünlü YouTuber'ın estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor!
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı! Beğeni yağdı!
Gençlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı! Beğeni yağdı!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Korkunç gelenek insan kafalarını küçültüp 50 bin dolara satıyorlar!
Önceki Haberler
Saç renginizi açacak 4 doğal yöntem!
Saç renginizi açacak 4 doğal yöntem!
Vücuttaki tüm zararlı bakterileri atıyor!
Vücuttaki tüm zararlı bakterileri atıyor!
Bademcik şişmesini giderecek formül!
Bademcik şişmesini giderecek formül!
Bu belirtiler kronik migren sebebi!
Bu belirtiler kronik migren sebebi!
Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti müjdeli haberi duyurdu!
Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti müjdeli haberi duyurdu!
Kalp ve damar hastalıklarına yakalanmayı önlüyor!
Kalp ve damar hastalıklarına yakalanmayı önlüyor!
Karantina süresi dolan Şeyma'dan ilk paylaşım!
Karantina süresi dolan Şeyma'dan ilk paylaşım!
Ailesi karantinada olan ünlü oyuncudan kötü haber!
Ailesi karantinada olan ünlü oyuncudan kötü haber!
Yorumlar