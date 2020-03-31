Karnabahar neye iyi gelir zararlı bakterileri vücuttan atıyor!

Turpgillerden ve anavatanı Doğu Akdeniz olan karnabahar kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden. Karnabahar, C, B1, B2 ve A vitaminlerini bulundururken kalsiyum, fosfor, potasyum, fosfat ve demir minerallerini içeriyor. Lif kaynağı olan yapısı ile uzun süre tok kalmayı sağlayan karnabaharın faydaları saymakla bitmiyor. Cilt sağlığından, kilo verdirmeye; göz sağlığından, hücreleri yenilemeye pek çok önemli özelliği bulunuyor. Gelin karnabaharın insan sağlığına olan yararlarına yakından bakalım...
İşte karnabaharın sağlığa faydaları...
- Karnabahar düzenli olarak tüketildiğinde sinirimi düzenler ve vücuttan zararlı bakterilerin atılmasını sağlar.
- K vitamini bakımından zengin olan karnabahar, kemik ve kas yapısını güçlendirir.
- Metabolizmayı düzenler ve kilo vermeye yardımcı olur.
- Cilt sağlığına iyi gelir. Daha genç görünen cilde kavuşmanızı sağlar. Ayrıca yaşlanmayı giderir.
- Sinir sistemini düzenleyerek stres ve depresyonu engeller.
- Hücre yenileyici özelliğe sahiptir.
- Göz sağlığına özellikle katarakt hastalığına iyi gelir.
- Karnabahar suyu sayesinde uykusuzluk sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.
- Beyin sağlığını koruyarak hafızayı güçlendirir.
- Mesane torbasındaki taş ve kum oluşumunu engeller. İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.
- Regl dönemindeki sancılara karşı karnabahar suyu iyi gelir.