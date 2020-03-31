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Karnabahar neye iyi gelir zararlı bakterileri vücuttan atıyor!

Kış mevsiminin en değerli besinlerinden olan karnabahar, düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki zararlı bakterileri atıyor. İşte karnabaharın vücuda faydaları!

Karnabahar neye iyi gelir zararlı bakterileri vücuttan atıyor!
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Turpgillerden ve anavatanı Doğu Akdeniz olan karnabahar kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden. Karnabahar, C, B1, B2 ve A vitaminlerini bulundururken kalsiyum, fosfor, potasyum, fosfat ve demir minerallerini içeriyor. Lif kaynağı olan yapısı ile uzun süre tok kalmayı sağlayan karnabaharın faydaları saymakla bitmiyor. Cilt sağlığından, kilo verdirmeye; göz sağlığından, hücreleri yenilemeye pek çok önemli özelliği bulunuyor. Gelin karnabaharın insan sağlığına olan yararlarına yakından bakalım...

İşte karnabaharın sağlığa faydaları...

- Karnabahar düzenli olarak tüketildiğinde sinirimi düzenler ve vücuttan zararlı bakterilerin atılmasını sağlar.

- K vitamini bakımından zengin olan karnabahar, kemik ve kas yapısını güçlendirir.

- Metabolizmayı düzenler ve kilo vermeye yardımcı olur.

- Cilt sağlığına iyi gelir. Daha genç görünen cilde kavuşmanızı sağlar. Ayrıca yaşlanmayı giderir.

- Sinir sistemini düzenleyerek stres ve depresyonu engeller.

- Hücre yenileyici özelliğe sahiptir.

- Göz sağlığına özellikle katarakt hastalığına iyi gelir.

- Karnabahar suyu sayesinde uykusuzluk sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

- Beyin sağlığını koruyarak hafızayı güçlendirir.

- Mesane torbasındaki taş ve kum oluşumunu engeller. İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.

- Regl dönemindeki sancılara karşı karnabahar suyu iyi gelir.

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