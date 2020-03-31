Karnabahar neye iyi gelir zararlı bakterileri vücuttan atıyor!

Turpgillerden ve anavatanı Doğu Akdeniz olan karnabahar kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden. Karnabahar, C, B1, B2 ve A vitaminlerini bulundururken kalsiyum, fosfor, potasyum, fosfat ve demir minerallerini içeriyor. Lif kaynağı olan yapısı ile uzun süre tok kalmayı sağlayan karnabaharın faydaları saymakla bitmiyor. Cilt sağlığından, kilo verdirmeye; göz sağlığından, hücreleri yenilemeye pek çok önemli özelliği bulunuyor. Gelin karnabaharın insan sağlığına olan yararlarına yakından bakalım...

İşte karnabaharın sağlığa faydaları...

- Karnabahar düzenli olarak tüketildiğinde sinirimi düzenler ve vücuttan zararlı bakterilerin atılmasını sağlar.

- K vitamini bakımından zengin olan karnabahar, kemik ve kas yapısını güçlendirir.

- Metabolizmayı düzenler ve kilo vermeye yardımcı olur.

- Cilt sağlığına iyi gelir. Daha genç görünen cilde kavuşmanızı sağlar. Ayrıca yaşlanmayı giderir.

- Sinir sistemini düzenleyerek stres ve depresyonu engeller.

- Hücre yenileyici özelliğe sahiptir.

- Göz sağlığına özellikle katarakt hastalığına iyi gelir.

- Karnabahar suyu sayesinde uykusuzluk sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

- Beyin sağlığını koruyarak hafızayı güçlendirir.

- Mesane torbasındaki taş ve kum oluşumunu engeller. İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir.

- Regl dönemindeki sancılara karşı karnabahar suyu iyi gelir.



